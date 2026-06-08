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逾65歲開多重安眠藥 健保署新制符合 「三條件」加強核刪不給付

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署統計，每年約190萬人使用安眠藥，其中65歲以上長者占約4成、約76萬人。健保署長陳亮妤說，65歲以上長者使用多重安眠藥，將增加跌倒與骨折風險，長期更可能導致認知功能下降。本報資料照片
衛福部健保署統計，每年約190萬人使用安眠藥，其中65歲以上長者占約4成、約76萬人。健保署長陳亮妤說，65歲以上長者使用多重安眠藥，將增加跌倒與骨折風險，長期更可能導致認知功能下降。本報資料照片

每年約190萬人使用安眠藥，65歲以上占4成、約76萬人。健保署長陳亮妤表示，65歲以上長者使用多重安眠藥，增加跌倒與骨折風險，長期導致認知功能下降。健保署今年起將監測長者使用安眠藥情形，65歲以上、同時使用3種以上長效或短效安眠類藥物、一年使用逾6個月，將針對開藥醫師進行輔導及核刪。

陳亮妤說，國人安眠藥用量驚人，依國際麻醉藥品管制局（INCB）2024年統計，台灣使用苯二氮平類（BZD）、非苯二氮平類藥品（Z-drug）類安眠藥物每日劑量，為韓國2倍、澳洲3倍。今年監測制度上路後，第一季經輔導與健保核刪，目前患者人數不到百人，健保署會持續監測，確保長者用藥安全。

健保署去年就邀集相關醫學會與精神醫療領域專家，達成共識，決定強化用藥管理。健保署醫審及藥材組參議張惠萍說，學會共識為若同時符合病人65歲以上、同時使用3種以上長效或短效安眠類藥物，且一年累積使用超過6個月，健保署每個月提供相關病人資料，給予醫療機構及醫師，並由專家進行審查，評估用藥合理性，若未改善將進行核刪、不予健保給付。

張惠萍說，儘管高齡族群常見有共病、睡眠問題，但同時使用三種以上的長效或短效安眠類藥物，學理上並不支持，一旦被認定為不具開藥合理性，健保署就會針對原開藥醫師進行核刪、不予健保給付，以降低不當依賴安眠藥物的風險。

陳亮妤說，新措施也結合「三高慢性病888計畫」，民眾可以透過「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」，填寫「生活型態評估量表」，如果有相關睡眠用藥需求，後續可以獲得諮商與轉介。

健保署去年起邀集十個學協會，及精神醫療領域專家等，包括台灣精神醫學會、台灣睡眠醫學會、台灣成癮學會、台灣內科醫學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣神經學學會、台灣兒科醫學會、台灣介入性心臟血管醫學會、台灣醫院協會、醫師公會全國聯合會，舉行4次專業溝通會議並達成共識。

健保署

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