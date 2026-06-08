雨彈來襲！屏東縣災害應變中心三級開設 6/9正常上班上課

今8日鋒面接近及西南風增強，氣象署針對南部5縣市發布大雨特報，屏東縣災害應變中心今8日下午4時三級開設，縣長周春米下午到也里港土庫、大仁滯洪池視察排水情形，指示縣府團隊嚴陣以待，提醒鄉親9、10日是這波降雨最明顯高峰，務必提高警覺，注意自身安全。縣府也表示，9日正常上班上課。

周春米說，這幾天屏東雨勢斷斷續續，各地易有局部大雨或豪雨，更可能出現短延時強降雨，考驗縣轄內防汛治水，縣府團隊落實防汛整備，透過智慧水情中心了解各地水情。

周春米今下午先到里港土庫視察排水工程。縣府水利處表示，地方居民反映每逢大雨時無名橋處易發生積淹水，土庫排水路屬單槽渠道，淤積多分布渠道兩側，投入經費4197萬餘元渠道通水斷面整治，總長度475公尺，整體護岸拓寬及加高等既有排水改善措施，增加渠道疏濬量並恢復通洪能力，實際進度超過八成，能有效改善地方積淹水情況。

之後到鹽埔鄉視察大仁滯洪池。該工程為武洛溪大仁排水支線整治工程，全線排水長度3807公尺，並新設一處15.3公頃滯洪池，三期工程在2023年12月完工，啟用後歷經凱米、山陀兒、康芮及丹娜絲等颱風侵襲，累計雨量最高達約1000毫米，大仁排水支線均未再發生淹水，有效改善大仁科大區域每逢降雨必淹的情勢。

縣府水利處表示，完成全縣各項水利防汛整備工作，包括完成轄內1151處水利建造物檢查作業，範圍包含12條縣管河川、92條區域排水、20座抽水站及5座滯洪池等重要水利建造物之檢查作業、功能測試、預防性保養與人員教育訓練，確保抽排水效能維持最佳狀態，需緊急改善項目均已陸續完成改善，確保各項防汛設施運作穩定無虞。

氣象署針對南部5縣市發布大雨特報，屏東縣災害應變中心今8日下午4時三級開設，縣長周春米（右二）下午大仁滯洪池視察排水情形。記者劉星君／攝影

氣象署針對南部5縣市發布大雨特報，屏東縣災害應變中心今8日下午4時三級開設，縣長周春米（右三）下午大仁滯洪池視察排水情形，縣府水利處長林煥文（右二）說明滯洪池運作。記者劉星君／攝影