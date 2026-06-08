交通部延長陸海空票價補貼 計程車再加碼每車最高領1.5萬元

因應中東衝突牽動國際油價，交通部今宣布，加碼辦理交通運價平穩措施，公路客運、國內船舶及國內航空票價平穩措施再延長3個月，合計6個月；計程車油價折讓補貼每車再加碼9000元，最高可領1萬5000元，協助業者穩定營運，也讓民眾通勤、就醫、返鄉與日常移動不因油價波動增加負擔。

交通部表示，此次加碼的核心為「票價先穩住、服務不中斷、壓力不轉嫁」。公路客運部分，依公路汽車客運路線費率臨時調整機制辦理，業者如依法申請調整運價，經核定後由政府補貼票價調漲差額，不讓成本直接轉嫁給乘客，措施由原3個月延長為6個月。

國內船舶客運部分，針對固定航線客船辦理海運燃油油價折讓補貼，長程客船依合約調整機制估算，短程航線則依公告油價與基準值差額補貼，每公升最高5元，措施同樣由3個月延長為6個月。

國內航空部分，透過中油吸收航空燃油漲幅，使國內航線航空燃油價格維持6個月平均每公升27.25元以下，避免觸動國內線票價調整門檻。交通部將依行政院整體規畫編列預算，回補油價差額，維持國內航空票價平穩。

計程車部分，考量為民眾通勤、就醫、夜間返家及生活接駁的重要運具，為減輕駕駛油價負擔，原本每車補助6000元，此次再加碼9000元，每車合計最高補助1萬5000元；補助方式維持每公升折抵5元，自5月20日上路，申請期限至8月31日，補助額度可使用至今年底。

交通部說明，截至6月5日已有7萬2725輛計程車完成補助登記，登記量逾8成，已完成前階段登記的計程車，將直接增加9000元補助額度，並於6月16日前完成補助額度入帳；尚未登記的車輛，完成登記後可一次取得最高1萬5000元補助額度，駕駛可依中油及台塑公司公告方式，至指定管道辦理登記。