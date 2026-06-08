因應連續豪大雨 經濟部災害緊急應變小組二級開設

6月連續多日豪大雨，經濟部水利署已連續於4日、5日及7日開設三級應變小組因應各地災情，考量梅雨滯留鋒面及暖溼西南風增強影響，本周台灣附近環境更趨於不穩定，為因應可能的劇烈降雨，經濟部次長賴建信開設應變小組並主持防汛整備會議。

賴建信表示，因應0608豪雨影響，經濟部災害緊急應變小組二級開設，並請各單位務必全面檢視防災機具、防汛設備、防洪設施及資通訊設備等運作狀況，確保功能正常；旱澇交替期間，尤其是年度首波明顯降雨可能帶來枯枝與雜物，請台水公司及各區水資源分署檢查取水口、攔汙設備及高濁度因應措施，包括聯通管、珍珠串設施或伏流水工程等，以確保供水正常。

賴建信也說，對於22件破堤施工案件及116件在建工程，要求申請破堤施工單位或施工廠商，依破堤施工計畫或相關應變計畫於今日晚上6點前完成整備；對於可能的孤島地區，應預先部署搶修人力及機具設備，以提升災害應變效率。

經濟部表示，為迎戰汛期挑戰，水利署已完成各縣市及各分署之防汛整備督導，並複查確認相關抽檢缺失均已改善完成，能源署、園管局、產發署及國營事業亦已全面完成各項防災整備工作，包括完成太陽能板、電力、自來水、水利建造物、防汛設施及機具之檢查。

經濟部指出，同時也全面盤點搶修人力、機具及車輛資源，全台預布1890台大型移動式抽水機，台水公司並備妥61部水車、2099座水桶等緊急供水設備，台電公司檢整525座重要場站發電機、73台移動式發電機，加強電網防災韌性，以因應災害期間搶修、修險及民生供水、用電需求；各產業、科技園區管理中心已備妥166台抽水機與154台緊急發電機，災中可立即投入支援，與園區廠商共築災害防線。