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78歲街頭藝人雖是四期肺癌患者 經過精準治療照樣引吭高歌

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基肺癌醫療團隊舉辦病友關懷活動，（左起）紀炳銓醫師、病友柯女士、傅先生、廖女士、黃章倫醫師。圖／彰基提供
彰基肺癌醫療團隊舉辦病友關懷活動，（左起）紀炳銓醫師、病友柯女士、傅先生、廖女士、黃章倫醫師。圖／彰基提供

78歲傅姓街頭藝人罹患晚期肺癌，經彰化基督教醫院做基因檢測後，接受第三代標靶藥物治療，病情獲得良好控制，仍可引吭高歌。彰基指出，透過「次世代基因定序（NGS）搭配精準標靶用藥，並視需求接續手術的策略，可讓晚期肺癌已能如同慢性病般穩定控制。

彰基為協助病友及家屬了解最新治療趨勢與副作用照護，近日舉辦病友會，分享肺癌治療新知與抗癌經驗，鼓勵病友以正向態度面對疾病，並由3名病友分享治療的經驗與成果，鼓勵更多癌友積極接受治療，勇敢面對挑戰，持續活出精彩人生。

彰基胸腔外科主任黃章倫醫師表示，過去晚期肺癌多被認為無法接受手術，但隨著標靶藥物與免疫治療進步，部分患者經治療後腫瘤縮小，可進一步接受手術；對於局部復發或少數轉移病灶患者，手術也能協助取得檢體進行基因分析，爭取更多治療機會。

胸腔內科紀炳銓醫師指出，目前晚期肺癌治療已朝向個人化與精準化發展，免疫治療與標靶治療為重要武器，但患者常因副作用感到不安。因此，醫療團隊除提供治療外，也加強副作用衛教與照護，協助患者安心完成療程。

78歲傅先生是精準治療受益者之一，他確診第四期肺腺癌，癌細胞已轉移至肝臟及骨骼，經基因檢測後接受第三代標靶藥物治療，病情獲得良好控制。身為街頭藝人的他，始終保持樂觀，透過歌唱抒發情緒、放鬆身心，如今仍能自在生活並持續以歌聲傳遞正能量。

55歲柯女士自2019年確診第四期肺腺癌後，接受標靶治療多年，當腫瘤出現變化時，醫療團隊透過手術切片及次世代基因定序找出新的基因變異，成功銜接第三代標靶藥物治療。目前她仍維持工作與運動習慣，經常登山、唱歌，積極享受生活。

71歲廖女士確診初期曾因標靶藥物副作用出現指甲病變、疲倦及骨骼疼痛，影響日常生活。在醫療團隊細心照護與衛教協助下，逐步克服身心壓力，病況明顯改善，也重新找回生活步調。

彰基醫學中心表示，期盼透過病友從罹癌到抗癌的真實心路歷程分享，傳遞「晚期肺癌並非絕症」的重要訊息，善用次世代基因定序（NGS）找出對的藥物，搭配適當的手術與副作用管理，末期癌友依然能勇敢、勇敢地面對，戰勝肺癌。

彰基肺癌醫療團隊舉辦病友關懷活動，醫護與病友開心大合照，共同傳遞抗癌的決心。圖／彰基提供
彰基肺癌醫療團隊舉辦病友關懷活動，醫護與病友開心大合照，共同傳遞抗癌的決心。圖／彰基提供

彰基肺癌醫療團隊舉辦病友關懷活動， 78歲傳姓街頭藝人是肺癌病友，勇敢分享抗癌心路歷程，並中氣十足地高歌，展現重生生命力。圖／彰基提供
彰基肺癌醫療團隊舉辦病友關懷活動， 78歲傳姓街頭藝人是肺癌病友，勇敢分享抗癌心路歷程，並中氣十足地高歌，展現重生生命力。圖／彰基提供

彰基肺癌醫療團隊舉辦病友關懷活動，醫護同仁帶領肺癌病友們一起舒展筋骨，齊做八段錦運動。圖／彰基提供
彰基肺癌醫療團隊舉辦病友關懷活動，醫護同仁帶領肺癌病友們一起舒展筋骨，齊做八段錦運動。圖／彰基提供

街頭藝人 肺癌

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