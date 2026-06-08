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8縣市山區明天雨量達停班課標準 24小時最高450毫米

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午5時公布最新風雨預報，今晚8時至明晚8時，共有8縣市山區雨量達到停班停課標準。圖／中央氣象署提供
中央氣象署今下午5時公布最新風雨預報，今晚8時至明晚8時，共有8縣市山區雨量達到停班停課標準。圖／中央氣象署提供

受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台降雨明顯，中央氣象署今下午發布最新風雨預測，今晚8時至明晚8時，共有8縣市山區雨量達到停班停課標準，但是否停課，仍以各縣市政府決策公布為準。

中央氣象署下午5時公布最新風雨預報，24小時雨量將達到停班課標準縣市包含苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

停止上班上課雨量參考基準。圖／截自人事行政總處官網
停止上班上課雨量參考基準。圖／截自人事行政總處官網

雨量 停班停課

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