快訊

台股崩跌2700點會爆斷頭潮嗎？ 金管會揭答案

不忍了...以色列與伊朗連2日互轟 川普要求雙方「馬上住手」

捲金賽綸相關爭議...金秀賢將要復出了！沉寂一年「受邀出國拍廣告」

聽新聞
0:00 / 0:00

80歲婦人眼周出現不明水皰 醫及早治療避免失明或併發腦炎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
衛生福利部台中醫院神經內科神經內科醫師吳宇軒說，皰疹性眼角炎是帶狀皰疹病毒（俗稱皮蛇）侵犯三叉神經第一分支造成。圖／台中醫院提供
衛生福利部台中醫院神經內科神經內科醫師吳宇軒說，皰疹性眼角炎是帶狀皰疹病毒（俗稱皮蛇）侵犯三叉神經第一分支造成。圖／台中醫院提供

1名80歲婦人因右眼周圍出現不明水皰，又癢又刺痛，眼科醫師懷疑是罹患帶狀皰疹病毒侵犯視神經，立即會診神經內科，確診為「皰疹性眼角炎」所幸婦人立即住院並經接受抗皰疹病毒針劑與眼藥膏治療，才成功控制病毒擴散，避免可能失明或併發腦炎的後遺症。

衛生福利部台中醫院神經內科神經內科醫師吳宇軒說，皰疹性眼角炎是帶狀皰疹病毒（俗稱皮蛇）侵犯三叉神經第一分支造成。病毒平時潛伏在神經節內，一旦人體免疫力低下，病毒便會沿著神經走向皮膚表面。

他說，皰疹病毒入侵臉部，病毒可能沿著神經進入大腦引發腦炎，或直接傷及角膜、視網膜造成視力受損，嚴重時甚至會導致永久性失明，所以當臉部眼角周邊或額頭、臉頰等部位出現不明原因癢痛水泡時都要特別當心。

吳宇軒說，帶狀皰疹好發於50歲以上的長者，或是長期壓力大、作息不正常、患有慢性病或使用免疫抑制劑等抵抗力較弱的族群。但近年門診上也不乏出現2、30歲經常熬夜的年輕人。治療上主要透過抗病毒針劑或口服藥物來抑制病毒持續入侵，並搭配止痛藥物與局部藥膏緩解症狀。若已侵犯到眼部周邊，則需合併眼科治療以預防角膜潰瘍。

他說，帶狀皰疹是可以預防的，維持充足睡眠、均衡飲食與規律運動，強化自身免疫系統，是日常生活中防範病毒復發的重要措施。另因帶狀皰疹發病後一個月內發生腦中風等心血管疾病機率比一般人高8成、一年內高3成機率，建議50歲以上的民眾或曾經感染過皰疹病毒的民眾，可考慮施打帶狀皰疹疫苗，這是目前能顯著降低發病率及病後神經痛機率，最有效的預防方法。

吳宇軒說，如發現頭部、臉部單側，或是身出現莫名的刺痛、抽痛，隨後冒出群聚紅疹或水皰，應立即尋求專業醫師診斷，並接受治療。早期治療不僅能大幅縮短病程，更能降低視力受損或長期皰疹後神經痛的發生率，切勿聽信偏方或自行塗抹成藥，以免延誤最佳治療時機。

衛福部 神經內科

延伸閱讀

吃東西時更疼 44歲男罹下頜腺結石併發唾液腺炎

46歲傅子純驟逝震驚各界 急性血癌為何又快又猛？ 醫：易引發嚴重血栓

台灣失智症超全球1.5倍？醫：血管型風險高 睡眠、壓力、手搖飲都中招

中國首例／侵入式腦機接口 盲人重見光明 可自主行走

相關新聞

宜蘭近海發生規模3.6地震 最大震度3級

6月8日下午4點22分，宜蘭縣近海發生芮氏規模3.6地震，震源深度14.3公里，最大震度為宜蘭縣南澳3級，花蓮縣有感震度2級。宜蘭縣提醒民眾注意安全。

一直發燒以為感冒！年輕上班族查出血癌 醫：出現5症狀別拖

反覆發燒一直不好，真的只是感冒嗎？重症醫師黃軒近日在臉書分享一名年輕上班族的案例，表示對方原本生活一切正常，卻在短短幾天內開始出現反覆高燒、異常疲倦、走路會喘以及身上莫名瘀青等症狀。原本大家都以為是嚴重感染引起的敗血症，但進一步檢查後才發現，真正原因其實是急性白血病，也就是俗稱的血癌。

飯後就要立刻刷牙？日醫教清潔口腔3技巧 封1食材防蛀神隊友

你知道為什麼會蛀牙嗎？據日媒TUF福島報導，國分直樹牙醫師指出，蛀牙是「牙齒本身的狀況、口腔細菌和碳水化合物」三大因素湊在一起，再經過時間累積所造成的結果。醫師並對此提出了以下幾項實用的潔牙常識問答。

22縣市發布豪雨特報 南、北竿機場13架次全取消

受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地降雨顯著，中央氣象署針對22縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明天晚上，尤其明天高雄山區、屏東山區有大豪雨發生機率；交通部民航局也指出，受到濃霧影響，今天南、北竿機場航班全取消，總計共13架次受影響。

山區雨量達標準… 高雄5行政區停班停課 台東明正常班課

受滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市政府今天宣布山區預估累積雨量達停班停課標準，為維護民眾安全，高雄市政府宣布，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區等5個行政區，明天停止上班、停止上課。

逾65歲開多重安眠藥 健保署新制符合 「三條件」加強核刪不給付

每年約190萬人使用安眠藥，65歲以上占4成、約76萬人。健保署長陳亮妤表示，65歲以上長者使用多重安眠藥，增加跌倒與骨折風險，長期導致認知功能下降。健保署今年起將監測長者使用安眠藥情形，65歲以上、同時使用3種以上長效或短效安眠類藥物、一年使用逾6個月，將針對開藥醫師進行輔導及核刪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。