80歲婦人眼周出現不明水皰 醫及早治療避免失明或併發腦炎

1名80歲婦人因右眼周圍出現不明水皰，又癢又刺痛，眼科醫師懷疑是罹患帶狀皰疹病毒侵犯視神經，立即會診神經內科，確診為「皰疹性眼角炎」所幸婦人立即住院並經接受抗皰疹病毒針劑與眼藥膏治療，才成功控制病毒擴散，避免可能失明或併發腦炎的後遺症。

衛生福利部台中醫院神經內科神經內科醫師吳宇軒說，皰疹性眼角炎是帶狀皰疹病毒（俗稱皮蛇）侵犯三叉神經第一分支造成。病毒平時潛伏在神經節內，一旦人體免疫力低下，病毒便會沿著神經走向皮膚表面。

他說，皰疹病毒入侵臉部，病毒可能沿著神經進入大腦引發腦炎，或直接傷及角膜、視網膜造成視力受損，嚴重時甚至會導致永久性失明，所以當臉部眼角周邊或額頭、臉頰等部位出現不明原因癢痛水泡時都要特別當心。

吳宇軒說，帶狀皰疹好發於50歲以上的長者，或是長期壓力大、作息不正常、患有慢性病或使用免疫抑制劑等抵抗力較弱的族群。但近年門診上也不乏出現2、30歲經常熬夜的年輕人。治療上主要透過抗病毒針劑或口服藥物來抑制病毒持續入侵，並搭配止痛藥物與局部藥膏緩解症狀。若已侵犯到眼部周邊，則需合併眼科治療以預防角膜潰瘍。

他說，帶狀皰疹是可以預防的，維持充足睡眠、均衡飲食與規律運動，強化自身免疫系統，是日常生活中防範病毒復發的重要措施。另因帶狀皰疹發病後一個月內發生腦中風等心血管疾病機率比一般人高8成、一年內高3成機率，建議50歲以上的民眾或曾經感染過皰疹病毒的民眾，可考慮施打帶狀皰疹疫苗，這是目前能顯著降低發病率及病後神經痛機率，最有效的預防方法。

吳宇軒說，如發現頭部、臉部單側，或是身出現莫名的刺痛、抽痛，隨後冒出群聚紅疹或水皰，應立即尋求專業醫師診斷，並接受治療。早期治療不僅能大幅縮短病程，更能降低視力受損或長期皰疹後神經痛的發生率，切勿聽信偏方或自行塗抹成藥，以免延誤最佳治療時機。