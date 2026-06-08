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穩定民生再加碼 交通部：計程車油價補助每車最高1.5萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應中東衝突牽動國際油價，行政院持續推動民生安定措施，降低能源價格波動對民眾生活與運輸服務的影響。交通部配合行政院政策，加碼辦理交通運價平穩措施，包括公路客運、國內船舶及國內航空票價平穩措施再延長3個月，合計6個月；計程車油價折讓補貼每車再加碼9,000元，每車最高補助提高至1萬5,000元。

交通部說明，公路客運部分，依公路汽車客運路線費率臨時調整機制辦理，業者如依法申請調整運價，經核定後由政府補貼票價調漲差額，不讓成本直接轉嫁給乘客，措施由原3個月延長為6個月。

國內船舶客運方面，針對固定航線客船辦理海運燃油油價折讓補貼。長程客船依合約調整機制估算，短程航線則依公告油價與基準值差額補貼，每公升最高5元，措施同樣由原3個月延長為6個月，穩定離島及海上交通服務。

國內航空方面，透過中油吸收航空燃油漲幅，使國內航線航空燃油價格維持6個月平均每公升27.25元以下，避免觸動國內線票價調整門檻。交通部將依行政院整體規劃編列預算，回補油價差額，維持國內航空票價平穩。

計程車部分，交通部指出，為減輕駕駛朋友油價負擔，原本每車補助6,000元，這次再加碼9,000元，每車合計最高補助1萬5,000元；補助方式維持每公升折抵5元，自2026年5月20日已上路，申請期限至2026年8月31日，補助額度可使用至2026年底。

交通部說明，已完成前階段登記的計程車，將直接增加9,000元補助額度，並預計於6月16日前完成補助額度入帳；尚未登記的車輛，完成登記後可一次取得最高1萬5,000元補助額度。駕駛朋友可依中油及台塑公司公告方式，至指定管道辦理登記。截至115年6月5日，已有72,725輛計程車完成登記，登記情形逾8成，顯示措施已快速進入第一線、協助駕駛減輕壓力。

交通部依行政院指示，持續掌握油價、運輸業營運及民眾交通需求，滾動檢討補助期間與執行方式，讓公共運輸穩定、民眾負擔穩定、產業服務量能也穩定。

油價 交通部 計程車

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