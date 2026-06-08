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保障外送食安 衛福部：外送員食安教育訓練7月21日上路

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部食藥署日前預告「外送員食品衛生安全教育訓練」草案，規定新進外送員執業前須完成至少1小時的食品衛生安全教育訓練，在職人員每年須接受相同時數訓練。本報資料照片
衛福部食藥署日前預告「外送員食品衛生安全教育訓練」草案，規定新進外送員執業前須完成至少1小時的食品衛生安全教育訓練，在職人員每年須接受相同時數訓練。本報資料照片

衛福部食藥署日前預告「外送員食品衛生安全教育訓練」草案，規定新進外送員執業前須完成至少一小時的食品衛生安全教育訓練，在職人員每年須接受相同時數訓練。衛福部食藥署食品組長許朝凱說，外送員工會統計，目前約有10萬多名外送員將從事安全教育訓練，草案配合「外送員權益保障及外送平台管理法」於7月21日生效。

許朝凱表示，新制要求外送平台業者提供外送員的教育訓練，訓練課程可由外送平台、衛生主管機關，或衛生局任可單位辦理，師資為食品技師、公衛師或大專院校食品安全相關專長領域的專家。課程內容需了解食品良好衛生作業規範，包括認識食品安全法規、食品良好作業規範的操作、預防食品中毒等課程等。

由於外送員必須在一定時間內，將餐點送至消費者手上，許朝凱說，最重要的是注意食品溫度保存，且不要交叉汙染，例如食品溫度保存在7至60度間，此為食品的危險溫度帶，食品處於此溫度不要超過二小時，最長不要超過四小時，此為教育訓練基本要求。

新進外送員需接受一個小時教育訓練，才能進行第一筆訂單外送，現有外送員則每年應接受繼續教育一小時。若外送員從A公司跳槽到B公司，只要在A公司上過一個小時教育訓練，並取得時數證明即可。

許朝凱表示，若外送平台未辦理相關訓練課程，將依法要求限期改正，若未改正，將依照外送員專法處以外送平台業者2萬到10萬元罰鍰。外送平台業者有義務跟責任，讓外送員在執行外送前及後續每年都提供教育訓練。

食藥署 外送員

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