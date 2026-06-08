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宜蘭近海發生規模3.6地震 最大震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
6月8日16時22分，宜蘭縣近海發生一場芮氏規模3.6的有感地震，震源深度約14.3公里，屬於極淺層地震。圖／氣象署
6月8日16時22分，宜蘭縣近海發生一場芮氏規模3.6的有感地震，震源深度約14.3公里，屬於極淺層地震。圖／氣象署

6月8日16時22分，宜蘭縣近海發生一場芮氏規模3.6的有感地震，震源深度約14.3公里，屬於極淺層地震。震央位於宜蘭縣政府南方約35.9公里海域，搖晃明顯被周邊地區感受到。根據中央氣象署資料，最大震度出現在宜蘭縣南澳，達3級，花蓮縣則感受到震度2級的輕微搖晃。

最大震度3級地區:宜蘭縣

在宜蘭南澳震度達3級屬於弱震階段，幾乎所有人能清楚感受到搖晃，室內可能出現碗盤震動和懸掛物搖擺。民眾若在地震時，建議保持冷靜，立即採取「趴下、掩護、穩住」的動作，避免靠近窗戶與懸吊物，以防意外受傷。室內務必尋找堅固家具為掩護，勿急忙奔出室外，以避免因慌亂造成其他危險。

最大震度2級地區:花蓮縣

花蓮縣普遍感受到輕微的搖晃，這屬於輕震級別，許多人會察覺到但不致產生恐慌。建議居民提高警覺，但無需過度擔心，保持正常生活節奏並注意後續可能餘震。

本次地震屬於能量較小的地震，但仍提醒民眾做好防震準備。地震時應聽從官方指示，不要隨意聽信謠言或傳言。建議檢查家中水電瓦斯是否正常，並準備應急物資，以應對可能的餘震。為安全起見，避開海灘與港口區域，避免海嘯等二次災害。

持續關注中央氣象署及相關單位公告，掌握最新地震及防災訊息，確保自身及家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

宜蘭縣 地震

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