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「寶林茶室」釀成6死 食藥署監測一年...定調為偶發「特殊事件」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
113年國內發生嚴重食物中毒案件，寶林茶室餐廳粿條遭汙染產生米酵菌酸，釀成6死。本報資料照片
113年國內發生嚴重食物中毒案件，寶林茶室餐廳粿條遭汙染產生米酵菌酸，釀成6死。本報資料照片

近年食安事件頻傳，現在天氣悶熱、潮濕，食材容易腐敗，增加食物中毒風險。113年3月爆發「寶林茶室事件」，由於食材滋生唐菖蒲伯克氏菌並產生毒素「邦克列酸」，造成六位食用者死亡。衛福部食藥署表示，經過一年監測，未再發現食材出現唐菖蒲伯克氏菌或是產生邦克列酸，「寶林茶室」為單一偶發的特殊案件。

食藥署食品組長許朝凱指出，食藥署持續監測「邦克列酸」，去年5至6月端午節期間，全國通報食品中毒案件85件，調查判定病因物質，主要是仙人掌桿菌、諾羅病毒、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌等，常見於複合式調理餐點，如餐盒、炒飯、壽司、炒蛋及刨冰等。

許朝凱提醒，端午節前後氣候逐漸炎熱潮濕，適合細菌及病毒繁殖，民眾在製備、選購及食用粽子、熟食及其他節慶食品時，應特別注意食品衛生與保存條件。再次呼籲民眾落實防治食品中毒五要原則：「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱、要注意保存溫度」，以降低食品中毒風險，共同守護飲食安全。

寶林茶室 食物中毒 食藥署

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