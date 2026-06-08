「寶林茶室」釀成6死 食藥署監測一年...定調為偶發「特殊事件」

你知道為什麼會蛀牙嗎？據日媒TUF福島報導，國分直樹牙醫師指出，蛀牙是「牙齒本身的狀況、口腔細菌和碳水化合物」三大因素湊在一起，再經過時間累積所造成的結果。醫師並對此提出了以下幾項實用的潔牙常識問答。

2026-06-08 13:51