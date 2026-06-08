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影／只是被千元鈔上的「它」刺一下 男子手指發黑險截肢

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
有民眾食指被千元鈔票上的「塔塔加薊」刺了一下，3周後手指竟腫脹發黑，險截肢引發敗血症。圖／竹山秀傳醫院提供
有民眾食指被千元鈔票上的「塔塔加薊」刺了一下，3周後手指竟腫脹發黑，險截肢引發敗血症。圖／竹山秀傳醫院提供

千元大鈔人人愛，但南投信義有民眾在整理山屋周邊環境，食指只是被千元鈔票上的「塔塔加薊」刺了一下，3周後他的手指竟腫脹發黑，還好及時被定期上山駐診的玉山醫療隊發現，醫師緊急要求他下山清創，才免除截肢及敗血症危機。

竹山秀傳醫院指出，該名伍姓患者5月初時在梅山地區協助清理山屋周邊環境，不慎觸碰到千元大鈔上的明星植物「塔塔加薊」，其右手食指僅是稍微被塔塔加薊的尖刺扎了一下，當下雖感到輕微刺痛，但查看後覺得沒事，之後就未再理會。

但伍男不以為意的皮肉小傷竟在3周後出現惡化，他的右手食指竟然腫脹，甚至發黑變色，5月底時到排雲山莊向該院每周定期上山駐診的「玉山醫療隊」求助，其領隊醫師、院長莊碧焜看到後相當吃驚，立刻處置傷口，並要求患者緊急下山。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，該患者的右手食指當時已腫脹到明顯變色，且內部蓄膿嚴重，當場就將其手指內的膿液擠出以減輕組織壓力，並嚴正告知「不能再拖」必須盡快就醫，經緊急下山手術清創，持續以抗生素治療，約1周總算康復。

莊碧焜進一步表示，細小的刺看似不起眼，卻可能斷裂殘留皮膚內，傷口在3個周內從小膿包發展到整根手指紅腫發黑，且細菌若持續滋生，壓迫到神經與肌肉致細胞壞死，恐得截肢；若細菌進入血液，還可能引發全身性敗血症，危及生命。

玉管處提醒，玉山薊、塔塔加薊、玉山小蘗、刺柏等植物表面帶有毒性或特殊保護構造，若不慎被刺傷，勿輕忽，應立即清潔消毒，確認是否有殘留在皮膚內部，之後密切觀察，若紅腫疼痛或起膿包應盡速就醫，千萬不可自行擠壓或置之不理。

有民眾食指被千元鈔票上的「塔塔加薊」刺了一下，3周後手指竟腫脹發黑，險截肢引發敗血症。記者賴香珊／攝影
有民眾食指被千元鈔票上的「塔塔加薊」刺了一下，3周後手指竟腫脹發黑，險截肢引發敗血症。記者賴香珊／攝影

有民眾食指被塔塔加薊刺傷，幸經玉山醫療隊緊急治療要求下山清創，免除截肢及敗血症危機。圖／竹山秀傳醫院提供
有民眾食指被塔塔加薊刺傷，幸經玉山醫療隊緊急治療要求下山清創，免除截肢及敗血症危機。圖／竹山秀傳醫院提供

有民眾食指被千元鈔票上的「塔塔加薊」刺了一下，3周後手指竟腫脹發黑，險截肢引發敗血症。圖／竹山秀傳醫院提供
有民眾食指被千元鈔票上的「塔塔加薊」刺了一下，3周後手指竟腫脹發黑，險截肢引發敗血症。圖／竹山秀傳醫院提供

南投 患者 手術

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