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維也納吹起台灣風！劉玄詠、張麗莉登國際舞台展軟實力

經濟日報／ 記者宋健生／奧地利維也納8日電
臺北市立國樂團進軍維也納金廳，龍寶建設董事長張麗莉表示文化輸出奠定國際信任度。業者／提供
臺北市立國樂團進軍維也納金廳，龍寶建設董事長張麗莉表示文化輸出奠定國際信任度。業者／提供

文化與建築是城市無可替代的語彙。在2026年「歐洲台灣文化年」之際，我國駐奧地利代表處劉玄詠大使為深化文化外交布局，首度在維也納舉辦「台灣日(Taiwan Day)」活動，結合人權電影展與音樂演出，呈現台灣的多元樣貌與人權價值。

臺北市立國樂團的「2026 歐洲巡迴演出」最後一站來到維也納。在音樂殿堂金色大廳裡，罕見地響起了二胡與琵琶的婉轉樂音。由團長鄭立彬親自執棒指揮，率領團員以寶島樂章詮釋東方文化底蘊；東西方旋律在此交錯，璀璨的國樂與西方古典建築交織出動人火花，令在場的歐洲聽眾悠然神往。

受邀觀賞演出的奧地利國會議員Dominik Oberhofer大喊驚喜又驚訝，他認為，在這個總是演出西方古典經典曲目的金色大廳裡，來自台灣的音樂簡直是一新耳目。另外，日本公使Nobuyuki Kikuchi更是對大提琴的詮釋稱讚不已。

世界華人工商婦女企管協會維也納分會會長張春娟開心地表示：「能在西方古典音樂的最高殿堂-金色大廳裡，聽到屬於我們台灣家鄉的音符，那一刻內心的感動真的無法言喻！更讓我們驕傲的是，現場連許多奧地利當地的樂迷和外國友人，都對台灣國樂的精湛演出讚嘆不已，頻頻鼓掌喝采。這不僅是一場音樂會，更讓我們海外僑胞看見了台灣強大的文化凝聚力。」

以音樂素養震撼維也納外交圈的我國駐奧地利代表處代表劉玄詠，自抵任後便深刻體認到，台灣與奧地利在雋永的文化藝術之外，更在鋼鐵、醫藥與半導體等頂尖基礎工業上，擁有極高互補的合作契機。

隨著台灣高科技實力引領全球，台積電（2330）因應德國德勒斯登廠的國際戰略布局，正積極向維也納與布拉格工業大學的優秀研發人才招手。這項深具前瞻性的人才對接，不僅彰顯了台灣產業的高效與務實，更與奧地利精緻深厚的人文底蘊激盪出全新火花。

未來，我國將持續運用音樂、文化藝術與頂尖有機農業等強大的「軟實力」深化雙邊信任，並與奧地利成熟的金融通路緊密對接，以奧地利為核心樞紐，攜手帶領台灣企業開創總體外交的嶄新格局，共同布局中東歐1億人口的繁榮市場，實現互利共榮的永續願景。

除了音樂盛宴，駐奧地利代表處也將藝術觸角延伸到人權電影，舉辦「台灣人權電影節」，播映「大濛」等多部彰顯台灣民主發展與在地人權關懷的指標性電影，代表處也準備炒米粉與滷蛋滷肉、肉羹等台灣特色小吃，現場人潮洶湧，要用軟實力來交朋友。

台灣政府派遣一位任國家交響樂團團長、且畢業於維也納音樂院的大使赴任，在整個維也納外交圈引發了相當程度的正面關注。「台灣日(Taiwan Day)」受到國際注目，劉玄詠說：「透過這些非官方活動，展現了台灣民間的生命力。」

在音樂會的安可曲環節，也由大使劉玄詠擔任指揮官，響起了耳熟能詳的《望春風》。大使說明：「此曲創作於1933年，是極具代表性的臺灣歌謠，但選曲背後更深刻的意涵，是他個人的心境，也代表了台灣這座島嶼的蛻變。」

他說：「台灣的悲情時代已經過去了，我們不用再訴諸悲情，我們要有自信走向世界。」

劉玄詠從自身音樂學養出發，在歐洲文化重鎮維也納，成功以文化外交發光發熱。長年累積的音樂藝術、人文設計與生活美學，正逐步形成可對外輸出的「台灣模式」，展現台灣國際舞台的關鍵軟實力。

同樣在維也納，即將就任世界不動產聯合會(FIABCI)世界會長的龍寶建設董事長張麗莉指出，文化與城市發展密不可分。她特別強調，城市地景與建築天際線往往能夠具體呈現出一座城市的文化涵養，並精闢地比喻：「建築是流動的音樂，而音樂則是凝固的建築；建築設計的曲線，正如同一首在城市中流動的優美樂章。」

張麗莉認為，台灣作為多元文化交融的社會，形塑出兼具歷史厚度與現代活力的文化樣貌。當一座城市或國家能透過文化、音樂與生活美學被世界看見，背後代表的是國家品牌與國際信任度的總體提升，這對未來的國際投資、不動產發展及城市競爭力，都將具有極大的正面效益。

劉玄詠與張麗莉兩位代表人物，2026年、在維也納這個高度文化都市，分別於文化外交與國際產業領域發光發熱，展現台灣躍升國際舞台的關鍵力量。

展望未來，張麗莉表示，將透過FIABCI的國際平台，將跨界文化交流延伸至全球產業合作，讓更多理想得以實現。

劉玄詠大使(右)與張麗莉維也納攜手，以文化外交建立台灣國際信任度。業者／提供
劉玄詠大使(右)與張麗莉維也納攜手，以文化外交建立台灣國際信任度。業者／提供

透過文化交流，融合傳統與當代創意，展現豐富多元且具現代活力的台灣。業者／提供
透過文化交流，融合傳統與當代創意，展現豐富多元且具現代活力的台灣。業者／提供

台灣日以文化交流傳遞民主、自由與人權理念，讓世界看見台灣的軟實力。業者／提供
台灣日以文化交流傳遞民主、自由與人權理念，讓世界看見台灣的軟實力。業者／提供

維也納 奧地利 歐洲

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