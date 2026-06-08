台中婦眼角冒水泡 醫：帶狀皰疹病毒侵犯所致

台中市1名8旬婦人日前右眼周圍出現又癢又刺痛的水泡，衛生福利部台中醫院今天表示，經診斷是「皰疹性眼角炎」，安排接受針劑與藥膏治療，避免可能失明或併發腦炎後遺症。

台中醫院今天召開記者會，神經內科醫師吳宇軒在會中說明，這名婦人於5月初因右眼周圍突然出現又癢又刺痛的水泡，前來眼科就醫，醫師認為異常，懷疑為帶狀皰疹病毒侵犯視神經，立即會診神經內科，經診斷確診為「皰疹性眼角炎」。

吳宇軒表示，皰疹性眼角炎是帶狀皰疹病毒（俗稱皮蛇）侵犯三叉神經第一分支造成。病毒平時潛伏在神經節內，一旦人體免疫力低下，病毒便會沿著神經走向皮膚表面。

吳宇軒解釋，皰疹病毒入侵臉部，病毒可能沿著神經進入大腦引發腦炎，或直接傷及角膜、視網膜造成視力受損，嚴重時甚至會導致永久性失明，所以當臉部眼角周邊或額頭、臉頰等部位出現不明原因癢痛水泡時，都要特別當心。

吳宇軒說明，帶狀皰疹好發於50歲以上的民眾，或是長期壓力大、作息不正常、患有慢性病或使用免疫抑制劑等抵抗力較弱的族群；但近年門診上也不乏出現20、30歲經常熬夜年輕人。

在治療部分，吳宇軒指出，目前治療上主要透過抗病毒針劑或口服藥物來抑制病毒持續入侵，並搭配止痛藥物與局部藥膏緩解症狀；若已侵犯到眼部周邊，則需合併眼科治療以預防角膜潰瘍。

民眾如發現頭部、臉部單側，或是身體出現莫名刺痛、抽痛，隨後冒出群聚紅疹或水泡，吳宇軒建議，應立即尋求專業醫師診斷，並接受治療，早期治療不僅能大幅縮短病程，更能降低視力受損或長期皰疹後神經痛的發生率，切勿聽信偏方或自行塗抹成藥，以免延誤最佳治療時機。