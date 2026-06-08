華山金山愛心天使站成立15年安排長者包粽 盼更多人支持端午關懷專案

華山基金會金山愛心天使站今在「金山老拾光日照中心」，舉辦建站15周年活動。因為端午節快到了，安排長者一起包粽子，並請民眾響應「2026年愛老人端午動起來」公益行動，支持端午關懷禮600元專案。

華山基金會金山愛心天使站已成立15 年，基金會為了感謝善心人士與義工長期陪伴，並提早與長老共度端午節，今天在金山老拾光日照中心舉辦感恩茶會」，邀請70名在地長輩與社區夥伴齊聚一堂，向守護長輩的善心人士致謝。

今天的活動除了安排專業老師帶領阿公阿嬤做健口操、拉筋舒展，還有最令人期待的包粽子體驗。志工發現不少長輩深藏不露，摺葉、填料、紮繩，包粽子一氣呵成。

近年詐騙案件頻傳，基金會也特別安排防詐宣導，由星展銀行與華山基金會人員，用貼近生活的方式，教導長輩如何辨識詐騙手法，守護財產安全。

華山基金會服務三失（失能、失智、失）老人，基金會期盼透過這場活動串聯在地愛心，呼籲大眾關注弱勢長輩，共同守護孤老背影，期盼更多人支持「2026年愛老人端午動起來」公益行動，端午關懷禮每份600元，洽詢電話(02)8635-2325。

華山基金會金山愛心天使站今天在「金山老拾光日照中心」，舉辦建站15周年活動，安排長者一起包粽子，並請民眾支持端午關懷禮600元專案。圖／金山愛心天使站提供

華山基金會金山愛心天使站今天在「金山老拾光日照中心」，舉辦建站15周年活動，安排長者一起包粽子，並請民眾支持端午關懷禮600元專案。圖／金山愛心天使站提供

華山基金會金山愛心天使站今天在「金山老拾光日照中心」，舉辦建站15周年活動，安排長者一起包粽子，並請民眾支持端午關懷禮600元專案。圖／金山愛心天使站提供

華山基金會金山愛心天使站今天在「金山老拾光日照中心」，舉辦建站15周年活動，安排長者一起包粽子，並請民眾支持端午關懷禮600元專案。圖／金山愛心天使站提供