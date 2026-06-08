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46歲傅子純驟逝震驚各界 急性血癌為何又快又猛？ 醫：易引發嚴重血栓

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
傅子純突因病離世，令人不捨，血液腫瘤科醫師提醒，若出現持續發燒超過一至二周，且一般治療未見改善，應盡速至醫院進一步檢查。圖／民視提供
傅子純突因病離世，令人不捨，血液腫瘤科醫師提醒，若出現持續發燒超過一至二周，且一般治療未見改善，應盡速至醫院進一步檢查。圖／民視提供

藝人傅子純驚傳因急性血癌病逝，享年46歲，由於過去鮮少傳出生病消息，讓外界震驚不已。萬芳醫院血液腫瘤科主任張嘉崙指出，急性血癌最大的特徵就是「來得快、惡化也快」，不少患者從出現症狀到確診，甚至不到一周時間，常讓人措手不及。

張嘉崙表示，急性血癌又稱「急性白血病」，是造血系統的惡性疾病，異常白血球會在短時間內大量增生，迅速取代正常血球功能。患者初期症狀因不具特異性，容易被誤認為感冒、病毒感染或過度疲勞，因此錯失黃金診斷時機。

張嘉崙分享臨床經驗，曾有患者因持續發燒、咳嗽就醫，原以為只是普通感冒，但抽血後發現白血球數量異常飆高，進一步檢查確診急性血癌。從出現症狀到完成骨髓檢查確診，前後不到一周，確診後立即住院治療。

急性血癌之所以被稱為「急性」，正是因為疾病進展速度極快，病情可能在短時間內急轉直下。不過隨著醫療進步，治療方式已較過去大幅改善，部分患者甚至有機會達到長期控制或痊癒。

張嘉崙說，過去急性血癌治療多仰賴高劑量化學治療，患者需住進隔離病房數周，期間面臨感染、敗血症等風險。但近年來隨著標靶藥物、口服治療藥物以及精準醫療發展，部分患者已能透過基因分型接受更個人化治療，治療成效也明顯提升。

急性血癌患者在確診初期最需要警戒三大危機，第一是感染與敗血症，由於正常白血球功能被癌細胞取代，身體抵抗力大幅下降，看似普通感染也可能迅速惡化。第二是血栓風險，異常血癌細胞可能在血液中聚集，增加中風或血管阻塞機率。

第三則是「腫瘤溶解症候群」，癌細胞生長速度極快，當大量細胞同時崩解時，會釋放大量代謝物進入血液，可能導致腎衰竭、心律不整等嚴重併發症，甚至危及生命。

至於診斷方式，骨髓穿刺與骨髓切片仍是目前確認血癌的重要標準。張嘉崙表示，若患者病況危急，可先透過周邊血液檢查發現異常幼稚白血球，立即給予抗生素、降白血球藥物等緊急處置，不一定要等到骨髓檢查完成才開始治療。

急性血癌是否有高風險族群？張嘉崙表示，成人血癌患者以中年族群較常見，約40至50歲之間，但年輕人也可能罹病。目前已知危險因子包括長期接觸苯類等有機溶劑、放射線暴露、部分病毒感染及吸菸等，但大多數患者並無明顯家族史，也難以事先預測。

張嘉崙強調，維持健康生活型態是降低風險的根本之道，包括規律運動、充足睡眠、不抽菸、不過量飲酒，以及控制三高等慢性疾病。若出現持續發燒超過一至二周、反覆感染、異常疲倦、臉色蒼白、容易瘀青出血等，且一般治療未見改善，應盡速至醫院進一步檢查。

血癌

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