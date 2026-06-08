傅子純急性血癌病逝 醫：七大症狀研判不見得準...不是每個人都有

八點檔男星傅子純驚傳突發症狀，送醫搶救後仍宣告不治，醫師初判死因為「急性血癌」。整合醫學專科醫師姜冠宇說，血癌是非常複雜的疾病，幾乎沒有典型症狀可被早期察覺，可能出現反覆發燒、貧血、牙齦流血、莫名其妙瘀青、虛弱蒼白、身體感覺類似關節痛，甚至變瘦等七大症狀，而這些症狀也一定會全數發生在每個個案上。

姜冠宇在粉專發文指出，血癌又稱白血病，但白血球不一定如疾病名稱想像的偏多，急性白血病可能是白血球正常或偏低，重點是血球生成失衡與分類異常，也未必有淋巴結腫大。

姜冠宇指出，急性白血病大都由第一線臨床醫師意外發現，再轉給血液腫瘤專科醫師，也不太有所謂「好發年齡」，所以目前公費癌症篩檢項目有肺癌、大腸直腸癌、子宮頸癌、乳癌等，但沒有血癌相關項目。

姜冠宇表示，看到這裡，可能會血癌很可怕，很容易「太晚了」。確實如此，代表血癌有賴足夠警覺，還有後線專業人員支援，但未來人力可能都不夠，讓人擔心。

不過，未來 也不一定永遠悲觀，姜冠宇表示，大家都在早期發現血癌的方法，包括血液抹片由人工智慧判讀，協助專科醫師更早找出超前期癌變的血球，讓病人接受治療能夠更即時。台灣的晶片與人工智慧產業發展對醫療有幫助的，這可能是非常顯著的例子。