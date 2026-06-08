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桃園怡仁醫院DSCT先進掃描 高品質心血管檢查造福鄉親

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
怡仁醫引入新世代雙球管高階電腦斷層（DSCT）設備造福鄉親，醫療團隊和健康大使陳冠宇在設備前合影。圖／怡仁醫院提供
怡仁醫引入新世代雙球管高階電腦斷層（DSCT）設備造福鄉親，醫療團隊和健康大使陳冠宇在設備前合影。圖／怡仁醫院提供

桃園市怡仁醫院今日舉辦30周年及新世代雙球管高階電腦斷層（DSCT）啟用典禮，宣布引入桃園首台DSCT設備。院長李典穎表示，這套設備能讓南桃園鄉親不必遠赴醫學中心，在地就能享有高品質的心血管影像檢查服務。

李典穎指出，近年心血管疾病已不再只是高齡者的問題，年輕化趨勢值得社會重視，許多患者在發病前毫無症狀，因此預防醫學與精準檢查顯得更加重要。為此，怡仁醫院導入新世代DSCT，提供鄉親更好的服務。

怡仁醫院表示，DSCT具備高速掃描、高解析度及低輻射劑量等特色，最快86毫秒即可完成心臟影像擷取，大幅降低心跳干擾對影像品質的影響；部分檢查更可免服降心率藥物，有效降低顯影劑及輻射使用量，提升受檢舒適度與安全。設備將廣泛應用於冠狀動脈疾病、腦血管疾病、肺部疾病及高階健康檢查等領域，協助醫師更早發現疾病風險，把握黃金治療時機。

怡仁醫院今日還邀請棒球國手陳冠宇擔任健康大使，他表示職業運動員面對高強度訓練和比賽，十分重視身體數據與健康管理，許多疾病在初期並無明顯症狀，因此定期檢查與早期發現格外重要。他呼籲民眾不要等到身體發出警訊才就醫，應養成定期健康檢查習慣，為自己與家人的健康把關。

富康醫療器材怡仁店上午同步開幕，提供社區民眾更便利的健康照護及輔具服務，打造從健康促進、疾病預防、精準檢查到居家照護的一站式健康照護平台。

怡仁醫院30周年慶。圖／怡仁醫院提供
怡仁醫院30周年慶。圖／怡仁醫院提供

桃園市 心血管疾病

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