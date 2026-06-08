115-116年度環評評鑑啟動 環評現場答覆納新增評鑑指標

環境部於今舉行「113年至114年環境影響評估技術顧問機構評鑑計畫」頒獎典禮，同時也宣布啟動115至116年度的環評評鑑計畫，包含新增環評現場針對環評委員的答詢能力，避免針對爭議議題出現實問虛答的情況，提升環評書件公信力，以及促進顧問公司專業能力的提升。

環境部為建立客觀有效及具鑑別度的環評技術顧問機構評鑑制度，以評定顧問機構執行環評業務的專業技術及能力，因此訂定顧問機構評鑑計畫。

環境部長彭啓明表示，為全面提升環境影響評估審查品質與書件公信力，環境部積極建構並優化環境影響評估技術顧問機構評鑑制度，自辦理評鑑計畫以來，環境部透過滾動式的指標檢討與管理，從早期的鼓勵業界自主管理、主動報名，逐步演進為制度化與全面性考核。這項評鑑制度的核心目的，在於透過系統性的引導，協助環評顧問產業在專業技術及品質控管上與時俱進，進而精進整體環評審查的品質與行政效益，奠定環境永續發展堅實的科學基礎。

彭啓明今宣布，環境部正式啟動115至116年度環評評鑑計畫新制，新制重點包含擴大參與範圍、建立更具一致性與公正性的考核標準、考核真正優良且具社會責任的顧問機構，以及新增現場答詢能力的評鑑，即納入環評審查現場與環評委員提問的答覆表現，也會透過AI技術來輔助。

彭啓明另指出，在環評會議現場也觀察到針對某些爭議的議題時，公民團體會表達反對意見，但是反對的點其實很多人都已經講過，所以也會利用AI工具，包含了文字雲或是其他的篩選工具來整合和釐清社會大眾的意見，好讓環評委員可以了解。

彭啓明也強調，推動環評技術顧問機構評鑑制度，其核心價值在於藉由客觀、嚴謹的考核機制，有效促使產業落實自我要求，從根本提升環評審查品質，並顯著優化行政效率，未來評鑑作業在常態化推動與動態指標優化下，能進一步構築多元技術交流平台，引導環評顧問機構持續攜手守護環評公信力，守護環境的永續發展是環評把關的一環，環評並不是環保和經濟並重，而是把環境保護放在首要優先。

環境部今公開表揚榮獲「特優」最高殊榮的環評顧問公司，包含中興工程顧問股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司、亞新工程顧問股份有限公司、景丰科技股份有限公司、磐誠工程顧問股份有限公司及環佑實業有限公司等6家。