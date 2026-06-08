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捲甲、嵌甲走路生活都困擾 甲床重建解除腳趾疼痛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
患者到醫院進行甲床整形手術，捲甲術前術後對照。圖／童綜合醫院提供
患者到醫院進行甲床整形手術，捲甲術前術後對照。圖／童綜合醫院提供

56歲黃姓女患者去年因左腳大拇趾捲甲問題不甚其擾，穿鞋與走路都痛，到童綜合醫院整形外科由洪振庭醫師診視後，確認患者因捲甲導致甲床嚴重變形，建議患者做局部皮瓣及甲床重建手術，先將趾甲移除及甲床完整掀起後，把變形的趾骨骨刺磨除，再設計局部皮瓣用以填充甲溝空腔，最後再將整形後的甲床與皮膚縫合，重建趾甲的正常結構。患者術後回診已行走正常，趾甲不再內捲生長。

49歲賴姓男患者，在工地工作而長時間穿著安全鞋，俗稱大頭鞋，因此反覆發生嵌甲狀況，趾甲插在兩側指肉裡常伴隨細菌感染與化膿的發生，但因工作關係需時常走動，導致疼痛加劇。多年來已經因為嚴重嵌甲導致甲溝炎而拔了4次趾甲，又復發無法根治。近期因右邊腳拇指嵌甲導致甲溝炎持續一周沒有好轉，還有越來越嚴重的趨勢，想要根治嵌甲問題，經洪振庭醫師診視後，建議患者切除部分甲床及做局部皮瓣轉移甲床整形手術，術後恢復良好且無復發。

童綜合醫院整形外科洪振庭醫師表示，捲甲 （Pincer Nail）是指、趾甲過度彎曲，沿著軸線由近端至遠端逐漸加大弧度，像鉗子夾住一樣。造成捲甲的原因可能是遺傳、甲床結構異常、不當修剪、穿著過緊的鞋子、足部壓力過大等。常見症狀是因為指甲或趾甲壓迫到指肉，走路或受壓時疼痛。

嵌甲 （Ingrown Nail）就是俗稱的凍甲，主要是指、趾甲邊緣長入兩側的指肉裡，常見因為指、趾甲不當修剪、穿著緊鞋、外傷等導致嵌甲的產生，主要出現症狀是發炎、紅腫、疼痛，進一步可能化膿。

捲甲與嵌甲都會導致甲溝炎(Paronychia)發生，甲溝炎是因為指、趾甲插入兩側甲溝軟組織造成細菌或黴菌感染，伴隨出現紅腫、發炎、刺痛、流血與化膿，嚴重時則會發燒或出現膿包。嵌甲是引起甲溝炎的常見原因，捲甲若壓迫嚴重也會引發甲溝炎。

洪振庭醫師指出，預防捲甲或嵌甲發生，建議修剪指、趾甲時採用平剪法，即修剪時應沿著指甲前緣平平地剪，呈現直線狀，也不可剪得太短或太深，指、趾甲長度應該與指端切齊或微凸。另外也要選擇寬鬆舒適的鞋子，避免鞋頭過窄或過緊，減少腳趾甲長時間受到壓迫變形。並且要保持足部的乾燥，避免灰趾甲或乾癬發生而導致趾甲變厚變脆。

他呼籲，捲甲或嵌甲發生輕微者可以透過擦抹藥物消炎及正確修剪指甲改善，但若已出現紅腫疼痛等症狀，就應尋求專業醫療的協助，切勿胡亂挖剪或使用坊間偏方，避免症狀惡化或導致更嚴重的細菌感染。

童綜合醫院整形外科洪振庭醫師建議嵌甲賴姓患者進行甲床整形手術，術後恢復良好且無復發。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院整形外科洪振庭醫師建議嵌甲賴姓患者進行甲床整形手術，術後恢復良好且無復發。圖／童綜合醫院提供

患者到醫院進行甲床整形手術，嵌甲術前術後。圖／童綜合醫院提供
患者到醫院進行甲床整形手術，嵌甲術前術後。圖／童綜合醫院提供

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