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彰化福漢風電明第2次環評初審 環團爆業者誘騙簽署同意書

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部2024年11月8日召開「彰化福漢風力發電廠計畫」第1次專案小組初審會議，因許多爭議點尚待釐清，本案決議補正再審，明將進行第2次初審。圖／聯合報系資料照
環境部2024年11月8日召開「彰化福漢風力發電廠計畫」第1次專案小組初審會議，因許多爭議點尚待釐清，本案決議補正再審，明將進行第2次初審。圖／聯合報系資料照

環境部明將召開「彰化福漢風力發電廠計畫」專案小組第2次初審會議，本案由於風機緊鄰學校與住宅區，地方人士多次抗議本案的開發。環保團體今表示，明將於環評會前召開記者會指控，業者謊稱風機要蓋在外海，而本案規畫風機130公尺處的居民受業者誘騙簽署同意書，居民明將出席環評會現場指控業者誘騙，主張簽署同意書無效。

本案第1次初審已是2024年11月8日，約莫1年半以前，明天將召開第2次初審。前次審查時，環評委員便要求開發單位承諾，應於地圖詳實呈現風機位置500公尺範圍內養殖漁業、畜牧業及民宅距離，並完整呈現與本案利害相關人及團體意見溝通內容。

本案目的事業主管機關為經濟部能源署，開發單位為哲威風力發電股份有限公司籌備處、漢威風力發電股份有限公司籌備處，規畫於彰化縣福興鄉及芳苑鄉沿海地區，設置14座風力發電機組，風力發電機組單機容量為3000至6000kW，總裝置容量為4萬2000至8萬4000kW，基座總面積需求約為9240平方公尺。

彰化縣環境保護聯盟今表示，位於本案規畫風機130公尺處的居民，受到業者誘騙而簽署同意書，因業者謊稱風機要蓋在外海。然而彰化目前沿海已設置超過120座陸域風機，風機施工期間產生的巨大震動與聲響，以及風機運轉期間產生的眩影、低頻噪音、風切噪音、振動及漏油問題，已對鄰近居民生活品質、健康及養殖產業造成不同程度的負面影響。既有的風機產生的問題未落實解決，且風機已過量，不應再增設陸域風機。

另福寶酪農專業區也成立反風機自救會，並發起連署要求風機設置應距離住宅及畜牧設施至少1000公尺以上，保障在地重要產業發展。本案距離彰化縣福興村福寶酪農專業區1公里內有5支風機，距離最近的牛舍僅300公尺，福寶酪農區是全國牛乳產量第一的專業區，供應健康營養乳品給全台國人，風力發電機運轉的噪音及震動，都可能讓乳牛產量減少，繁殖力下降與死亡率增加等負面影響。

彰化縣環境保護聯盟也指出，風機緊鄰學校與住宅區，芳苑國小、芳苑國中及新寶國小不到1公里有3支，其中最近僅距校園650公尺，教學品質將嚴重受干擾影響。而風機緊鄰住宅區，有6支風機距離住宅不到100公尺，最近的住宅更只距離21公尺，近期雲林麥寮才發生風機火災，甚至有葉片燒毀掉落，這些緊鄰的住宅恐首當其衝。

環評 彰化 風力發電

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