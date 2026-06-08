世界盃足球賽開踢 台灣運彩除千萬獎項還加碼5萬元會員獎

2026年世界盃足球賽將6月12日至7月20日在美國、墨西哥及加拿大開踢！隨著四年一度足球盛事登場，台灣運彩推出世足賽專屬抽獎活動，總獎額超過千萬元，獎項涵蓋名車、現金、黃金、國際機票及3C產品等多項好禮。除此，運彩公會上午也宣布，將加碼回饋會員獎金5萬元，希望為球迷觀賽增添更多樂趣。

台灣運彩表示，本次世界盃賽事共規畫104場精彩對戰，提供單場及場中投注等多元玩法，並搭配官方抽獎活動，祭出包括Land Rover Defender休旅車、百萬元現金、黃金、日本東京商務艙來回機票、Apple Watch及iPad等獎項，吸引球迷參與。

此外，全國運彩公會今天也宣布要加碼回饋會員。運彩公會理事長何昱奇說，凡指定證號會員93181001，在本次世界盃活動期間投注滿2百萬元，只要成功抽中台灣運彩官方活動任一獎項，經查驗中獎資格及相關資料無誤後，公會將額外致贈5萬元獎金，每位符合資格會員限領一次。

何昱奇說，世界盃足球賽是4年一度的國際體壇盛事，期待透過官方活動與公會加碼機制，讓球迷在關注賽事之餘，也有機會將名車、黃金與現金通通抱回家，共同感受足球賽事帶來的活力與好運。

主辦單位提醒，參與加碼活動者須依規定提供中獎證明及相關資料供查驗，詳細活動辦法及參加資格，仍以台灣運彩及運彩公會公告內容為準。加碼洽詢：https://lin.ee/zHy2FF3。