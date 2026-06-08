醫檢、藥師、放射師更缺人 洪子仁：不只護理缺工 籲全面檢視醫事人力

三班護病比制度上路滿月，護理團體近日提出提高護理給付、增加決策代表席次及擴大留任津貼等三大訴求。不過，台灣醫務管理學會理事長洪子仁提醒，護理人力確實是當前醫療體系的重要課題，但若政策資源過度集中於單一職類，恐造成其他醫事人員產生相對剝奪感，反而不利整體醫療團隊發展。

洪子仁表示，護理界提出調高住院護理費給付的訴求，醫界其實相當支持。以目前健保制度來看，一般病房住院護理費每日約888點，經點值折算後實際給付約800多元，但根據護理團體研究，護理人員提供24小時照護的實際成本約達2300元，兩者差距超過千元。

長期以來，台灣醫院普遍存在「門診補貼住院」的現象，其中護理費不足更是結構性問題之一。洪子仁指出，若要改善護理職場環境與薪資待遇，適度提高護理給付，讓支付更貼近實際成本，是值得正視的方向。

護理界主張增加在醫療政策決策機制中的代表性，洪子仁認為，護理人員確實是醫院運作的重要支柱，但醫院本身是由多元專業共同組成的團隊，目前醫療體系涵蓋超過17種醫事職類，除了護理師之外，還包括醫師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師等專業人員。

洪子仁認為，相關委員會成員組成應由衛福部依據整體醫療人力結構與專業比例規畫，而非直接設定特定職類固定席次，才能兼顧公平與專業平衡。對於護理團體提出國家應持續提供留任獎勵與值班津貼，他表示，認同政府應投入資源留住醫療人才，但不能只聚焦在護理人員身上。

近年護理人力短缺受到高度關注，但事實上醫院內其他職類也同樣面臨嚴重缺工問題。尤其醫事放射師、醫事檢驗師與醫院藥師，近期也陸續向醫院管理階層反映人力不足與招募困難。

洪子仁說，目前護理師考取執照後投入臨床執業的比率約六成，但放射師與醫檢師的執業率甚至不到三成，比護理人力更為嚴峻。許多人取得證照後，選擇進入其他產業或轉換職涯跑道，導致醫院面臨招募困境。若政府考慮提供津貼或獎勵措施，應同步檢視其他醫事職類的工作負荷與風險，建立更完整的人才留任制度。

「醫療是一個團隊，不是一個人的工作。」洪子仁強調，醫院涵蓋多種專業職類，每個環節都缺一不可。護理人員是醫療團隊的重要核心，但並非唯一角色。政府近年積極投入資源改善護理環境方向正確，但未來若要進一步編列預算或推動津貼政策，應避免資源失衡造成職類間的不滿與對立。