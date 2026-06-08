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40歲以上男性逾6成夜尿困擾 醫提醒半夜跌倒風險

中央社／ 台北8日電

台灣泌尿科醫學會公布調查表示，台灣40歲以上男性66%有夜尿症狀，每3人就有2人受其困擾；醫師呼籲勿輕忽夜尿，且半夜頻繁起床如廁增加跌倒危機，嚴重者甚至可能提高死亡風險。

這份調查於2月11日至3月12日進行，盼了解國內40歲以上受夜尿困擾的熟齡男性，檢視民眾對疾病認知差異及未就醫原因，作為後續衛教依據，提升老齡化社會生活品質；有效樣本數為1072份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3%。

調查顯示，全台40歲以上男性約66%有夜尿症狀。台灣泌尿科醫學會秘書長薛又仁近日透過新聞稿分析，夜尿定義是睡眠時起床如廁2次以上，40歲以上應開始注意夜尿問題，尤其在50歲以上男性為常見現象；國內老齡人口逐年攀升，受夜尿影響人口恐會愈來愈多。

薛又仁說，據調查推估，約435萬名男性受夜尿所苦，超過4成在主要睡眠期間會接二連三跑廁所，從短期來看，4成男性起床後仍覺得疲累、2成出現頭暈等身體不適；中期影響延伸至情緒失調（29%）、注意力下降（27%）與外出意願（24%）；長期影響則是高達4成男性感覺自身性功能受影響。

此外，薛又仁提到，值得注意的是，即使個案在主要睡眠時間因夜尿所困擾，過半竟忍耐2年以上，逾7成未曾就醫，自覺可忍是男性未就醫共同主因，其次是不知道可以治療或認為去醫院要等很久，甚至認為吃保健品、成藥、中藥就可改善，或因護理師都是女性會不好意思。

薛又仁呼籲，40歲以上男性應建立三項正確認知，夜尿症不是單純老化現象，忍得住不等於沒事；夜尿是可評估與治療改善症狀，鼓勵民眾就近就診方便省時；夜尿成因多元，不要掩蓋症狀，延誤真正病因，未經醫師診斷前，千萬不要自行服藥。

夜間多尿症是夜尿症的重要成因之一，多與睡覺時腦部分泌「抗利尿激素」不足有關，導致腎臟無法有效濃縮尿液，使夜間尿量異常增加。台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩警告，若長期不就醫，對中高齡族群而言，半夜頻繁起床如廁也會增加跌倒與骨折風險，嚴重可能提高死亡風險。

泌尿科

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