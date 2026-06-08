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一直發燒以為感冒！年輕上班族查出血癌 醫：出現5症狀別拖

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師分享一名年輕上班族在幾天內反覆高燒、異常疲倦、走路會喘，身上還出現莫名瘀青，進一步檢查後才發現是血癌。 示意圖／ingimage
黃軒醫師分享一名年輕上班族在幾天內反覆高燒、異常疲倦、走路會喘，身上還出現莫名瘀青，進一步檢查後才發現是血癌。 示意圖／ingimage

反覆發燒一直不好，真的只是感冒嗎？重症醫師黃軒在臉書分享一名年輕上班族的案例，表示對方原本生活一切正常，卻在短短幾天內開始出現反覆高燒、異常疲倦、走路會喘以及身上莫名瘀青等症狀。原本大家都以為是嚴重感染引起的敗血症，進一步才發現真正原因其實就是俗稱的血癌

黃軒表示，病患送入加護病房時，白血球與發炎指數明顯升高，因此第一時間許多人認為是嚴重敗血症。然而他發現病人的血小板偏低、紅血球不足，身體卻沒有明顯出血情況，同時還摸得到腋下與頸部淋巴結腫大；加上病人一個月前的血液檢查仍完全正常，卻在短時間內同時出現白血球上升、紅血球下降及血小板下降等異常變化，讓他開始懷疑問題不只是感染那麼單純。

進一步確認後，結果顯示血液中出現大量未成熟異常白血球，也就是醫師所稱的「芽細胞」，成為血癌的重要警訊。後續檢查結果證實，病人除了嚴重感染之外，同時罹患急性白血病。黃軒指出，急性白血病最可怕的地方在於進展速度極快，從原本外表看似健康，到症狀全面爆發，臨床上常常只需要3至7天，最多不超過兩週。

黃軒提醒，若持續出現不明原因發燒、容易瘀青或流血、牙齦與鼻腔異常出血、休息後仍無法改善的疲倦感，以及頸部、腋下或鼠蹊部淋巴結腫大等情況，都不應只當成感冒或工作太累。他強調症狀若持續超過3天且找不到原因，就應盡快到醫院抽血檢查，避免錯過黃金治療時間。

事實上，發燒不一定代表感染，也可能是部分血液疾病或癌症發出的警訊。台大醫院癌醫分院血液腫瘤部主任柯博升醫師曾說明，部分淋巴癌患者在疾病初期便可能出現不明原因發燒、體力明顯下降、夜間大量盜汗、體重異常減輕等情況，容易被誤認為感冒或身體過勞。若同時伴隨無痛性淋巴結腫塊、持續疲倦、喘或咳嗽等症狀，更應提高警覺並尋求醫療協助。

柯博升提醒，無論是急性白血病或部分淋巴癌，早期症狀都可能與一般感冒相似，但若症狀持續反覆出現、服藥後仍未改善，或合併異常瘀青、出血、淋巴結腫大及體重減輕等狀況，就不能輕忽。及早透過抽血、影像檢查或進一步檢驗找出病因，往往比自行判斷「只是感冒」更重要，也有助於把握後續治療時機。

發燒 血癌 感冒 淋巴 敗血症

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