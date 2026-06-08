影／台鐵工會發起環島連署 提六訴求呼籲重視專業與低薪

台鐵工會與各聲援工會上午齊聚行政院前陳情，工會表示2024年末產工發起環島連署，成功爭取到夜點費從120元／天提升至最高400元／天，以及從業人員適用危險津貼、夜點費，是所有員工團結的最好證明。而今年面對政府對台鐵員工生日假跳票、台鐵持續低薪、主管加給及相關津貼依然延宕，工作又「只罰不賞」的狀況下，宣布再次發動環島連署，說明六點連署訴求，與表達對政府接連跳票的不滿。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，主要有兩個事情，第一個是台鐵人員的待遇，台鐵依然是國營事業最低薪。第二個是工會將再一次進行團結連署，針對主管加給，還有生日假跳票的部分表達訴求。台鐵產業工會理事長曹嘉君表示，台鐵持續低薪且又在高責任的工作環境下，導致新進的人員無心，現職人員無力的情形。隨後批評交通部長陳世凱卸責失職，未能成為台鐵人的後盾，指出衛福部為了解決醫護人才留不住問題，編列了10億的公務預算來解決這個問題，而陳部長不僅沒有幫忙解決台鐵人才流失跟招募的問題，甚至對於台鐵各式的安全、改革的狀況都沒有聲援，沒有聽到員工訴求，所以工會將推出一個月環島連署。

最後台鐵產業工會不滿行政院接受陳情人員，只以會照程序呈報回應，送上一顆紅色皮球，諷刺政府部門只會互踢皮球，不願真正解決台鐵工會訴求。

台鐵工會與各聲援工會上午齊聚行政院前陳情，最後工會不滿行政院接受陳情人員（左）回答會照程序呈報，送上一顆紅色皮球，諷刺政府部門只會互踢皮球，不願真正解決台鐵工會訴求。記者蘇健忠／攝影

台鐵工會與各聲援工會上午齊聚行政院前陳情，工會表示今年政府對台鐵員工生日假跳票、台鐵持續低薪、主管加給及相關津貼依然延宕，工作又「只罰不賞」的狀況下，宣布再次發動環島連署，說明六點連署訴求，與表達對政府接連跳票的不滿。記者蘇健忠／攝影

台鐵工會與各聲援工會上午齊聚行政院前陳情，表示台鐵依然是國營事業最低薪。記者蘇健忠／攝影