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菲遊客包車上合歡山翻覆 中巴曾有7違規紀錄公路局前往查核

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
一輛載運菲律賓旅遊團的中型巴士7日行經台14線79K時，突衝出邊坡翻覆，車上16人受傷。圖／南投縣消防局提供
一輛載運菲律賓旅遊團的中型巴士7日行經台14線79K時，突衝出邊坡翻覆，車上16人受傷。圖／南投縣消防局提供

一輛載運菲律賓遊客的中型巴士昨（7日）行經台14線79公里處疑因下坡過彎不慎，直接衝出邊坡翻覆，經查，張男雖無毒駕及酒精濃度反應，但未持有營業大客車駕駛執照，且該肇事車輛過去有7起違規紀錄，其中1起尚未結案；據了解，交通部公路局今上午前往所屬的鴻洲通運公司查核。

昨天一輛載運菲律賓遊客的中型巴士，行經台14線埔霧公路79K附近時，疑因當時降雨且為下坡過彎處，竟翻落邊坡，車上乘客連同駕駛共16人受傷，當下意識均清楚並送醫，詳細肇因仍待警方調查釐清。

據了解，此團為移工自行包車，並非一般旅遊團。經警方調查，張姓駕駛未持有營業大客車駕駛執照。

公路局自2017年起規範遊覽車裝設GPS，並介接至公路局動態資訊系統，以強化駕駛人管理，並自2020年起，補助遊覽車業者裝設包含駕駛識別設備等先進駕駛輔助系統。

此次駕駛為無照駕車，但該系統卻未發揮識別通報功能。根據監理服務網顯示，該事故車輛為2011年出廠，配有防鎖死煞車系統（ABS）、行車視野輔助系統，且有介接GPS系統，下次定檢日為今年9月20日，雖無逾期檢驗紀錄，但過去有7起違規紀錄，且有1起尚未結案。

監理服務網也顯示，鴻洲通運公司最新評鑑為乙等，該公司共有36名具有執照的駕駛，其中6人曾有酒駕紀錄，而此次的張姓駕駛因未持續大客車駕照，因此無登記駕駛人資料。

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