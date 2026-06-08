南市醫克服出血風險挑戰 長效凝血因子助8旬白血病友安心開刀

對血友病患者而言，接受手術往往伴隨高度出血風險，台南市立醫院近期成功協助一名83歲血友病病人，接受經尿道膀胱腫瘤刮除手術，並由血液腫瘤科副院長李楊成整合跨專科照護小組，導入新型長效型凝血因子治療，順利完成手術且有效控制術後出血，讓病人順利出院。

李楊成表示，膀胱腫瘤刮除手術雖屬微創手術，但膀胱血管分布密集，術後常出現血尿情形；對缺乏凝血因子的血友病患者而言，更可能面臨大量出血或持續滲血風險，因此術前規畫與術後監測格外重要。

為確保手術安全，台南市立醫院啟動血友病跨團隊照護機制，由血友病中心、泌尿科、麻醉科、藥劑科及專科護理師共同召開術前會議，針對患者身體狀況、凝血因子抗體濃度及預估失血量進行評估，量身打造凝血因子補充計畫。

此外，血友病中心個案管理師溫桂嫻也全程參與照護協調，協助病患及家屬掌握治療流程與出血警訊，並串聯門診、病房及手術團隊，確保醫療計畫順利執行。

李楊成提到，傳統短效型凝血因子半衰期較短，病人在手術前後需頻繁接受靜脈注射，不僅增加身體負擔，也可能影響治療穩定性；此次採新型長效型凝血因子，可在手術及術後恢復期間維持較穩定凝血因子濃度，降低出血風險，同時減少施打次數，提升治療便利性與生活品質。

李楊成說，隨著長效型凝血因子問世及跨團隊照護模式日益成熟，血友病患者已不再因出血風險而被迫放棄必要手術，院方未來也將持續結合先進藥物與整合醫療資源，提供罕見疾病及重症患者更安全、完善的醫療照護。