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三班護病比3階段時程出爐！石崇良與護理界破冰 提「三把鑰匙」防關床

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三班護病比明年5月上路，石崇良表示，希望透過「三把鑰匙」，讓護理人員留得住、回得來。記者廖靜清／攝影
三班護病比明年5月上路，石崇良表示，希望透過「三把鑰匙」，讓護理人員留得住、回得來。記者廖靜清／攝影

三班護病比正式入法後，實施時程終於拍板定案。衛福部石崇良今出席護理師護士公會全聯會記者會時宣布，三班護病比制度將採分階段上路，醫學中心自明年5月20日起率先實施，區域醫院於117年元旦上路，地區醫院及花東、離島等偏遠地區醫院則於117年5月1日全面實施，預計近日完成預告程序，最快明天公告。

石崇良表示，衛福部也將同步推動薪資提升、獎勵機制及彈性工時制度等措施，希望透過「三把鑰匙」，讓護理人員留得住、回得來。包括持續增加護理資源投入、建立薪資監測機制、制度鬆綁與彈性工時，他也強調，會積極爭取明年護理費挹注增加，一定不會比今年少。

石崇良說，健保近年持續提高急性一般病床護理費給付，今年第一季健保點值已達0.993，顯示財務環境已有改善。未來將進一步爭取明年度總額成長，持續挹注護理費及兒科、婦產科等重點科別支付標準調整，確保護理相關經費不低於今年水準。

衛福部統計，截至今年5月，全台執業登記護理人員已接近19萬8千人，較去年同期增加約4900人。但是持有護理證照卻未執業者仍超過11萬人，顯示潛在人力資源仍相當龐大。石崇良指出，目前全台約有31萬名持證護理人員，但實際執業不到20萬人，未來政策將同步聚焦「留下來的人」與「回得來的人」，希望吸引更多離開臨床的護理人員重返職場。

針對護理全聯會提出的「友善職場三大精進訴求」，石崇良也提出政府規畫的「三把鑰匙」。首先是持續增加護理資源投入，健保近年持續提高急性一般病床護理費給付，今年第一季健保點值已達0.993，顯示財務環境已有改善。未來將進一步爭取明年度總額成長，持續挹注護理費及兒科、婦產科等重點科別支付標準調整，確保護理相關經費不低於今年水準。

第二把鑰匙則是建立薪資監測機制，確保政府投入的資源真正反映在第一線醫護人員待遇上。石崇良指出，衛福部將透過健保投保薪資變化作為重要觀察指標，檢視醫療機構是否將新增資源落實於員工薪資改善，同時也將透過既有申訴平台，協助護理人員反映相關問題。

第三把鑰匙則是制度鬆綁與彈性工時。石崇良表示，許多護理人員離開職場並非因為不喜歡護理工作，而是難以兼顧家庭與生活需求。行政院近期提出人口政策新戰略，也將彈性工時列為重要方向，未來希望推動更多兼職、彈性排班及多元工時模式，吸引離職護理人員回流。

石崇良也透露，未來三班護病比獎勵制度將持續精進。過去獎勵主要針對達標醫院及新增護理人力，未來將研議對長期維持達標、甚至優於法定護病比標準的醫院提供更多誘因，鼓勵醫療院所持續改善護理職場環境。

護理師護士公會全聯會則強調，三班護病比入法只是起點，唯有透過合理薪資、友善職場與彈性工時等配套措施，才能真正提升護理人員留任意願。隨著三班護病比正式邁入實施倒數，如何讓超過11萬名潛在護理人力願意重返臨床，也將成為台灣醫療體系未來最重要的挑戰之一。

石崇良 衛福部 三班護病比 護理師

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