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轟生日假跳票、低薪、加給津貼延宕 台鐵產工宣布發動環島連署

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台鐵產業工會今宣布，即起至7月8日止，將展開為期1個月的團結連署，向台鐵公司、交通部及行政院提出訴求，包含調薪1萬、設置證照加給、設置留任（久任）獎金、設置AB班輪班津貼、提高無責任事故獎金及點數、提高危險津貼等。記者李柏澔／攝影
台鐵產業工會今宣布，即起至7月8日止，將展開為期1個月的團結連署，向台鐵公司、交通部及行政院提出訴求，包含調薪1萬、設置證照加給、設置留任（久任）獎金、設置AB班輪班津貼、提高無責任事故獎金及點數、提高危險津貼等。記者李柏澔／攝影

2024年末台灣鐵路產業工會環島連署，成功將夜點費從每日120元爭取到最高400元，不過台鐵產業工會今於行政院前召開記者會指出，今年政府對生日假跳票、台鐵持續低薪、主管加給及相關津貼依然延宕的狀況下，宣布再次發動為期1個月的環島連署，說明連署訴求，並要求政府為接連跳票的回應。

台鐵產業工會理事長曹嘉君表示，台鐵持續低薪、高責任的工作環境，是落後其他國營事業的勞動環境，交通部長陳世凱更是卸責失職的代表，今年才說要做台鐵人的後盾，但台鐵差距其他國營事業的薪資將近1萬、薪資不到4萬還要輪班，加上專業不受重視等，在他上任至今均無改善，交通部長卻只會空口喊話，是所有員工無法接受的。

另外，對於台鐵宣稱「就剩行政院長核示」的主管加給、違反誠信協商跳票的生日假，產工也宣布，如果行政院在明天6月9日鐵路節仍不願意落實承諾，企業工會已宣布要擇期前往交通部抗議、研議罷工投票，產工將會視行政院的回應決議是否同步發動。

台鐵產業工會常務理事王傑指出，從產工提出資料可以看到，台鐵在運、工、機、電4大工種都有設置相關證照，然而擁有這些證照的員工卻只有責任，沒有相對應承擔責任該有的薪水。舉例來說，要負責整台列車檢查的列車檢查員，取得證照後要為整台列車簽字負責，卻只多500元，又比如負責月台發車的運轉員，取得證照之後甚至也只多500元，甚至還有正班發車才有、副班一毛都拿不到的荒謬狀況，其餘的調車、工、機、電人才同樣都是這個處境。

台鐵產業工會理事趙尚喆主張，面對公司員工流動率極高瀕臨無人可用的困窘，卻從未見台鐵董事長出面召開記者會說明安撫人心，或與交通部和行政院協商解決方案，而公司代表在與工會的協調會上，還畫出所謂用人費率紅線，想給與會協商的工會代表們碰盡軟釘子打退堂鼓，讓人看清了公司高層並無任何意願，想要解決台鐵公司全體低薪的議題。

本次記者會宣布，產工即日起至7月8日止，將展開為期1個月的團結連署，也將由各地幹部進行環島式宣傳，號召台鐵人共同連署，向台鐵公司、交通部及行政院訴求，包含調薪1萬、設置證照加給、設置留任（久任）獎金、設置AB班輪班津貼、提高無責任事故獎金及點數、提高危險津貼等。

行政院交通環境資源處代表今出面接過陳情，僅表示一切依照程序進行，隨後便在警察護送下離開現場。

台鐵 陳世凱 薪資 勞資 低薪 工會

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