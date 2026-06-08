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1次掃描看3病！彰化縣7千萬打造全台首輛AI行動篩檢車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府積極推動肺癌防治，斥資7千萬元打造台灣首輛「低劑量電腦斷層肺癌行動篩檢車（LDCT行動篩檢車）」亮相。圖／縣府提供
彰化縣政府積極推動肺癌防治，斥資7千萬元打造台灣首輛「低劑量電腦斷層肺癌行動篩檢車（LDCT行動篩檢車）」亮相。圖／縣府提供

彰化縣政府積極推動肺癌防治，斥資7千萬元打造台灣首輛「低劑量電腦斷層肺癌行動篩檢車（LDCT行動篩檢車）」，未來可望結合人工智慧判讀冠狀動脈鈣化分數，在同次檢查中同步評估肺癌、心臟血管疾病與慢性阻塞性肺病風險，達到一次檢查、三大疾病同步守護的目標。

這輛三合一行動篩檢車昨天在田中高中舉辦的萬人健檢觀摩會首度亮相，縣長王惠美說，彰化推動萬人健檢已逾20年，經不斷優化流程，讓民眾在1小時內就能完成14項癌症及慢性病檢查。經由台大數據分析發現，台灣罹患肺癌有增加趨勢，因此縣府編列經費打造此一台灣首輛三合一LDCT行動篩檢車，協助鄉親早期發現、早期治療，用更效率的方式即時掌握健康狀況。

參與觀摩會的台灣大學教授陳秀熙表示，這輛三合一LDCT行動篩檢車，是全台灣第一個首創結合人工智慧技術，同步篩檢肺癌、心血管疾病及肺部慢性阻塞的行動保壘，尤其針對近年非吸菸族群肺癌罹患率上升的趨勢，提供極大的預防效益，是彰化縣領先全球的保健政策。

衛生局表示，LDCT行動篩檢車目前已打照完成，即將進入試車階段，並首度在田中高中舉行的萬人健檢觀摩會展示，象徵彰化縣肺癌防治工作邁入行動醫療新階段。

衛生局表示，彰化縣長期推動萬人健檢，將成人健康檢查與多項癌症篩檢帶入社區，包含大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌、胃癌及B、C型肝炎等服務，連結體適能檢測等健康促進服務，建立社區預防醫學的標竿。2026年第17屆亞洲癌症與慢性疾病篩檢國際研討會在彰化舉行，來自美國、加拿大、荷蘭等國的專家學者齊聚田中高中實地觀摩體驗萬人健檢活動，均表讚嘆。

彰化縣政府斥資7千萬元打造台灣首輛「低劑量電腦斷層肺癌行動篩檢車（LDCT行動篩檢車）」達到一次檢查、三大疾病同步守護的目標。圖／縣府提供
彰化縣政府斥資7千萬元打造台灣首輛「低劑量電腦斷層肺癌行動篩檢車（LDCT行動篩檢車）」達到一次檢查、三大疾病同步守護的目標。圖／縣府提供

彰化縣政府斥資7千萬元打造台灣首輛「低劑量電腦斷層肺癌行動篩檢車（LDCT行動篩檢車）」亮相。圖／縣府提供
彰化縣政府斥資7千萬元打造台灣首輛「低劑量電腦斷層肺癌行動篩檢車（LDCT行動篩檢車）」亮相。圖／縣府提供

彰化縣政府斥資7千萬元打造台灣首輛「低劑量電腦斷層肺癌行動篩檢車（LDCT行動篩檢車）」亮相。圖／縣府提供
彰化縣政府斥資7千萬元打造台灣首輛「低劑量電腦斷層肺癌行動篩檢車（LDCT行動篩檢車）」亮相。圖／縣府提供

彰化縣政府積極推動肺癌防治，斥資7千萬元打造台灣首輛「低劑量電腦斷層肺癌行動篩檢車（LDCT行動篩檢車）」。圖／縣府提供
彰化縣政府積極推動肺癌防治，斥資7千萬元打造台灣首輛「低劑量電腦斷層肺癌行動篩檢車（LDCT行動篩檢車）」。圖／縣府提供

彰化縣政府積極推動肺癌防治，斥資7千萬元打造台灣首輛「低劑量電腦斷層肺癌行動篩檢車（LDCT行動篩檢車）」亮相。圖／縣府提供
彰化縣政府積極推動肺癌防治，斥資7千萬元打造台灣首輛「低劑量電腦斷層肺癌行動篩檢車（LDCT行動篩檢車）」亮相。圖／縣府提供

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