端午將至食安不可輕忽 食藥署：3至8月「這三隻細菌」威脅健康最大

天氣逐漸變熱，下周又是端午節，食安問題更顯重要。依世衛組織（WHO）統計，全球每年約有8.6億人，因為不安全的食品而生病，並造成150萬人死亡。衛福部食藥署最新統計，全國去年共有298件食品中毒通報案件，約3300多人因此生病，造成健康負擔。 食藥署提醒，每年3至8月為容易感染沙門氏桿菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌的月份，民眾應多注意食安問題。

食藥署運用食品中毒通報與監測資料統計，分析112至114年的病因物質季節性流行趨勢。食藥署食品組簡任視察林蘭砡說，每年11月至隔年4月為諾羅病毒高峰期，高風險族食品為雙殼貝類、生菜沙拉，由於酒精對防制病毒效果有限，因此應用肥皂正確洗手至少20秒，差不多是唱兩次生日快樂歌，且使用漂白水進行環境消毒，若已有腸胃道症狀者應避免為他人準備食品，以降低傳播風險。

而3至8月為沙門氏桿菌、仙人掌桿菌及金黃色葡萄球菌，高風險族食品包括生蛋、禽肉、炒飯、炒麵、三明治、便當、熟食等。如生蛋、禽肉部分，應保持食材新鮮並澈底加熱，並優先選用殺菌液蛋及洗選蛋，以免交叉污染。而炒飯、炒麵應避免放在室溫下太久，須盡速使用或冷藏保存。

至於8月至10月為腸炎弧菌等細菌性食品中毒高風險期，高風險食品有牡蠣等海產、海鮮，提醒業者及民眾依季節特性預防食品中毒。林蘭砡建議，處理海鮮時，應先用自來水充分清洗，並且維持低溫保存，記得生熟食分開處理，使用前徹底加熱避免生食，降低感染的風險。

食藥署食品組長許朝凱說，每年6月7日為「世界食品安全日」，今年主題訂為「從負擔到解方—安全食品無所不在」，因此，面對食源性疾病對民眾健康的威脅，強調「數據就是力量」，食藥署透過科學數據分析掌握風險，轉化為保護民眾健康的具體管理解方，結合政府、產業與消費者的集體力量，確保安全食品無所不在。

許朝凱指出，台灣全年都會發生不同食品的中毒事件，凸顯食品安全管理重要性在於科學決策與風險轉化，當政府掌握充足的監測數據，就能將潛在的健康風險從不可見的負擔轉化為可控的解方。呼應食安管理必須從源頭數據監測到末端消費監督，落實全程守護。

食藥署今天特別邀請餐飲界主廚共同宣導預防食品中毒的「五要二不」原則，如何融入日常食物製備的過程中。中華美食交流協會榮譽理事長郭宏徹說，「五要二不」原則為落實「洗、鮮、分、熱、存」，分別是要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱、要注意保存溫度。二不原則為「不飲用山泉水」、「不食用不明動植物」。

食藥署並製作「食安當道：遵守五要二不原則！爭奪明星廚神寶座！」宣導影片，也邀請民眾一同響應「世界食品安全日」，可於「食用玩家」官方臉書(https://www.facebook.com/tfda2014.tw)觀看影片及參與活動。另為強化餐飲業者與民眾食品中毒防治知能，食藥署持續透過衛教宣導教材，包括英語等6種外語教材，供衛生講習或自主學習使用。

衛福部食藥署運用食品中毒通報與監測資料統計，分析112至114年的病因物質季節性流行趨勢，提醒民眾應多注意食安問題。。圖／衛福部食藥署提供

衛福部食藥署食品組長許朝凱(中)說，每年6月7日為「世界食品安全日」，今年主題訂為「從負擔到解方—安全食品無所不在」，面對食源性疾病對民眾健康的威脅，食藥署透過科學數據分析掌握風險，確保安全食品無所不在。記者沈能元／攝影