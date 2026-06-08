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梅雨今起開炸！明後2天升級西南氣流降雨最劇烈 全台都有豪大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

梅雨滯留鋒面及西南風增強影響，未來一周天氣相當不穩定，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今起全台降雨明顯，今天降雨熱區包括嘉義以南防短延時強降雨，午後北部雷雨將持續到傍晚。明、後天西南風更將增強至西南氣流等級，雨勢最劇烈，各地都有豪大雨機率，中南部山區有豪雨等級以上降雨。

李孟軒表示，目前滯留鋒面位於台灣北方海面延伸至華南一帶，上方有較強對流雲系發展，離鋒面較近的馬祖已不定時有局部陣雨或雷雨；鋒面西南側水氣也隨西南風移入台灣，中南部及澎湖已有陣雨或雷雨發生，尤其南部清晨出現短延時強降雨，時雨量約40毫米，氣象署針對嘉義以南地區發布大雨特報。

李孟軒指出，今晚鋒面位於台灣北部海面，將進一步接近北部陸地；明天鋒面移至台灣上空，西南風也增強為西南氣流。周三鋒面南移至南部地區，西南氣流則移往巴士海峽；周四鋒面持續南移至巴士海峽一帶。周五起台灣西側再有滯留鋒面逐漸建立，再移到台灣上空，降雨將再度增多。

未來一周降雨趨勢，李孟軒表示，今天白天降雨熱區包括嘉義以南有短延時強降雨，南部山區累積雨量也相當可觀；北部及東北部山區午後有較強雷陣雨，並持續至傍晚左右。今晚至明天清晨，北部降雨將逐漸趨緩，但中南部雨勢仍持續。

李孟軒指出，明、後天受滯留鋒面移到台灣上空及西南氣流共同影響，全台都有豪雨及大雨發生機率，其中中南部山區須特別留意局部豪雨等級以上降雨。周四雨勢略為趨緩，但中南部近山區仍有局部大雨發生機率。周五至下周日隨著新的滯留鋒面逐漸建立，西半部地區及東半部山區再度有局部大雨或豪雨發生機率，天氣仍相當不穩定。

溫度方面，李孟軒指出，今天各地高溫仍可達30度以上，花東縱谷及台東地區受焚風影響，有36度以上高溫發生機率。明天起受降雨影響，各地高溫將降至30度以下。

未來高溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來高溫趨勢。圖／中央氣象署提供

受梅雨滯留鋒面及西南風增強影響，未來一周天氣相當不穩定。本報資料照片
受梅雨滯留鋒面及西南風增強影響，未來一周天氣相當不穩定。本報資料照片

梅雨 嘉義 豪雨 西南氣流 鋒面 氣象資訊 強降雨

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