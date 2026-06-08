攝護腺癌追蹤新利器！聖馬爾定引進PSMA正子檢查偵測早期轉移

台灣50歲以上男性常見癌症之一的攝護腺癌，近年發生率持續上升，即使接受手術或相關治療後，仍有復發風險。嘉義市聖馬爾定醫院核子醫學科主任沈淑禎表示，透過引進的PSMA PET/CT（攝護腺特異性膜抗原正子攝影）檢查，可協助偵測早期復發及微小轉移病灶，落實精準醫療，協助醫師制定個人化治療策略。

75歲黃男數年前確診攝護腺癌，手術後恢復良好，但近期例行追蹤時，攝護腺特異抗原（PSA）數值再度上升，懷疑癌症復發，進一步做電腦斷層與骨骼掃描未發現明顯病灶。黃男接受更精準的正子檢查，成功找出復發位置，及時調整後續治療計畫。

沈淑禎表示，攝護腺癌患者在接受治療後，最常見的追蹤方式是定期抽血檢測PSA濃度，必要時搭配骨骼掃描、電腦斷層或磁振造影等影像檢查。然而在疾病復發初期，由於病灶體積較小，傳統影像檢查較難偵測，患者未必會出現明顯症狀，容易錯失早期治療時機。

沈淑禎說，PSMA正子檢查屬於非侵入性造影檢查，搭配使用POSLUMA（F-18 rhPSMA-7.3）靶向放射性診斷顯影劑，可與攝護腺癌細胞表面的PSMA蛋白高度結合，再透過正子攝影清楚顯示病灶位置。此技術主要用於偵測攝護腺癌是否復發或轉移，適合PSA數值已上升，但一般檢查仍無法找出病灶的患者。若檢查確認已有復發或轉移情形，後續可搭配Lu177-PSMA標靶核種治療，利用放射性同位素精準鎖定並攻擊癌細胞，降低對正常組織的影響，達到診療合一的效果。

透過PSMA正子檢查，可更早掌握癌症實際分布情況，若能及早確認復發或轉移位置，便能進一步評估是否接受局部放射治療、手術、荷爾蒙治療、化學治療或標靶治療，避免不必要的治療與反覆檢查。目前PSMA正子檢查尚未納入健保給付，屬於自費項目，建議民眾可先至泌尿外科或相關門診，與醫師討論自身病況及是否適合接受檢查。