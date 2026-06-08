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三班護病比入法滿月仍缺近12萬人力 護理界提三大改革 找解方留人

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
護理全聯會理事長陳麗琴呼籲，政府與醫療院所攜手打造更具吸引力與支持性的執業環境，留人留才。記者廖靜清／攝影
護理全聯會理事長陳麗琴呼籲，政府與醫療院所攜手打造更具吸引力與支持性的執業環境，留人留才。記者廖靜清／攝影

護理人力短缺問題持續受到關注，三班護病比入法滿一個月，護理全聯會今日提出「友善職場三大精進訴求」，強調唯有打造留得住人的職場環境，才能真正守住病人安全與醫療量能。

根據衛福部最新統計，截至今年5月，全國護理人員領證人數超過31.5萬人，但實際執業人數僅19萬8076人，等於有超過11萬名具護理資格者未投入臨床工作。換算下來，每10名領有證照的護理人員中，就有近4人未在第一線執業。

在三班護病比正式納入「醫療法」滿一個月之際，中華民國護理師護士公會全國聯合會召開「友善留任，台灣醫療加值」記者會，直言三班護病比入法只是起點，護理全聯會理事長陳麗琴表示，希望能和政府、醫界、醫事團體等，一起把未投入臨床工作的護理人員找回來，緩解國內的護理人力荒，也能讓具備專業技術的人才重新發揮價值。

陳麗琴指出，三班護病比入法是台灣護理政策的重要里程碑，護理人力穩定與否，不僅關係照護品質與醫療量能，更直接影響病人安全及民眾就醫權益。「今天不是只有為護理加油，更是為台灣醫療的未來加油。」她強調，改善護理環境不能只靠短期措施，必須建立長期且具吸引力的制度，讓護理人才站得穩、走得遠，也看得到未來。

根據統計，目前全台執業護理人員平均年齡約40歲，每萬人口約有85名護理人員。其中護理師18萬2491人，占92.1%；護士1萬5585人，占7.9%。女性為大多數，占95.1%，男性護理人員僅9772人，占4.9%。整體人數看似不少，但臨床現場長期面臨高工時、高壓力與人力不足等問題，導致不少護理人員離開職場，成為近年醫療體系最棘手的人力危機。

針對臨床現場需求，護師公會全聯會提出三大改革方向。陳麗琴說，首先是「薪資改革」，現行護理人員待遇與工作負荷不成比例，政府應透過健保支付制度調整，提高護理相關給付標準，引導醫療院所將一次性獎勵或短期補貼，轉化為固定底薪調升，建立更具市場競爭力的薪資制度，才能吸引離職人員回流，並降低新進人員流失率。

其次是「資源透明監督」，護師公會全聯會支持衛福部成立醫療人力研究精進小組，並建議提高護理專業代表參與比例，建立專款專用監督機制，確保政府投入改善護理環境的經費，能真正用在第一線護理人員身上，而非被稀釋於其他用途。

第三則是「制度支持與減壓」，包括建立彈性人力池，讓護理人員能真正落實特休、產假與育嬰留停等法定權益。以及推動全面數位打卡制度，保障工時紀錄；並擴大智慧醫療與護理減負補助，減少重複性文書工作。同時設立留任加值專款，並加強偏鄉、離島及中小型醫院的人力支持。

護師公會全聯會強調，三班護病比是改善醫療環境的重要起點，但真正決定制度成敗的，仍是第一線護理人員是否願意留下來。唯有從薪資、制度與工作環境同步改革，建立友善留任文化，才能讓護理人力穩定成長，進一步提升病人安全與照護品質，為台灣醫療永續發展奠定基礎。

中華民國護理師護士公會全國聯合會舉辦「友善留任，台灣醫療加值」記者會，盼打造留得住人的職場環境。記者廖靜清／攝影
中華民國護理師護士公會全國聯合會舉辦「友善留任，台灣醫療加值」記者會，盼打造留得住人的職場環境。記者廖靜清／攝影

三班護病比入法滿一個月，護理全聯會今日提出「友善職場三大精進訴求」。記者廖靜清／攝影
三班護病比入法滿一個月，護理全聯會今日提出「友善職場三大精進訴求」。記者廖靜清／攝影

衛福部 職場 人力

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