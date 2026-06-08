飯後就要立刻刷牙？日醫教清潔口腔3技巧 封1食材防蛀神隊友

你知道為什麼會蛀牙嗎？據日媒「TUF福島」報導，牙醫師國分直樹指出，蛀牙是「牙齒本身的狀況、口腔細菌和碳水化合物」三大因素湊在一起，再經過時間累積所造成的結果。醫師並對此提出了以下幾項實用的潔牙常識問答。

Q：飯後到底該立刻刷牙，還是等三十分鐘再刷呢？

A：答案是「立刻刷牙」。

國分醫師解釋，飯後如果不馬上潔牙，食物殘渣會讓口腔細菌異常活躍。但有一種狀況例外，如果剛吃完檸檬或喝了碳酸飲料等，牙齒表面會暫時變得較脆弱，這時反而建議先等個三十分鐘後再刷牙。

Q：牙膏開封後，要在多久之內用完最理想？

A：答案是「兩個月左右」。

許多人家裡一條牙膏常常可以用個大半年，牙膏其實也有黃金使用期限。醫師提醒，牙膏一旦拆封使用，空氣中的氧與雜菌就很容易鑽進管身中，因此最理想是在兩到三個月內用完，最慢別超過半年。至於完全沒拆封的牙膏，則約可保存三年。

Q：豆腐、蕪菁和起司這三種食物，誰才是防蛀神隊友？

A：答案竟然是香濃的「起司」！

國分醫師指出，起司富含鈣與磷，能協助修復初期的蛀牙，這項優秀的防蛀功能還有世界衛生組織WHO的官方認證。不過醫師也提醒，並不能因為吃起司，就偷懶不刷牙。

最後，國分醫師傳授了刷牙的三個小技巧，包括刷毛與牙齦交界處要呈現45度角、力道要輕並以一到兩顆牙為單位小幅度來回刷動，且每次刷牙至少要滿2分鐘，尤其是晚上睡前的潔牙最為重要。只要在日常生活中保持正確的潔牙習慣，就能有效預防蛀牙。