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菲律賓規模7.8強震 觀光署：未接獲我國旅行團受影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
菲律賓南部6月8日發生7.8級地震並伴隨多次余震。地震發生後在菲律賓桑托斯將軍城拍攝的損毀的商鋪。 新華社
菲律賓南部6月8日發生7.8級地震並伴隨多次余震。地震發生後在菲律賓桑托斯將軍城拍攝的損毀的商鋪。 新華社

菲律賓南部外海今天發生規模7.8強震，中央氣象署也在今上午7時48分發布海嘯消息，並將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。交通部觀光署表示，目前未接獲旅行社通報有團體受到地震影響，將持續關注後續。

菲律賓鄰近海域8日上午發生規模7.8強震，日本氣象廳隨後於台灣時間上午8時5分，對茨城縣至沖繩縣沿岸發布海嘯注意報，並預估第一波海嘯將陸續抵達日本沿岸，多地最高浪高可能達1公尺。

我國氣象署也發布海嘯消息指出，獲太平洋海嘯警報中心通報，今上午7時38分（台灣時間），菲律賓民答那峨島發生規模7.8地震，震央位於東經125.20度、北緯5.7度。該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

綜合法新社和美聯社報導指出，菲律賓南部外海今天發生強震，警方表示，強震已造成至少1人死亡、4人受傷，並有「多棟建築倒塌」。

對此，我國交通部觀光署表示，觀光署目前並未接獲旅行社通報有團體受到地震影響，經洽駐菲律賓台北經濟文化辦事處及主要旅行業公協會表示，目前也未接獲有旅行團受影響的相關訊息，觀光署將持續關注及適時回應。

菲律賓 觀光署 強震

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