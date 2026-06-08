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機票漲價未影響出國意願 旅遊業者：銷售成長3成

中央社／ 台北8日電

前波油價調漲讓機票價格維持高檔，不過並未衝擊台灣旅客出國意願，根據旅遊業者統計，今年1到5月的機票銷售較去年同期成長3成。

中東戰火未歇，燃油附加費調漲讓機票價格偏高，不過根據交通部觀光署最新統計，今年1到4月台灣旅客出國人數達到712萬1102人次，較去年同期成長19.3%。

旅遊業者的銷售數據也顯示，機票維持高檔時並沒有衝擊旅客出國意願，雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，今年1至5月機票銷售較去年同期成長3成，開票張數成長近5成，其中東北亞市場人數更翻倍成長。

雄獅旅遊指出，隨著油價回落，6月燃油附加費調降，加上星宇航空陸續開航釜山、布拉格及峇里島等新航點，市場供給持續增加，也帶動下半年旅遊商機升溫。

雄獅旅遊說，看準下半年中秋、國慶等5大連假旅遊需求，攜手星宇航空推出優惠，祭出年度大型機票促銷，涵蓋台北、台中出發共41個國際航點最低7折起，預期能帶來超過2倍開票率的成長。

另外，KKday表示，觀察到今年5月暑期商品搜尋量較4月成長15%、訂購量較去年同期成長5%，因此6月底前推出旅遊金的系列活動。

KKday指出，近年旅客出遊型態趨於多元，短天數快閃、單人參團、主題式體驗及高頻率出境旅遊均已成為市場常態，暑期訂購成長最快的品類依序為eSIM、交通票券、主題樂園、一日遊與包車接送。

機票 中東 交通部 出國旅遊

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