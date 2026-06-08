機票漲價未影響出國意願 旅遊業者：銷售成長3成

56歲黃姓女患者去年因左腳大拇趾捲甲問題不甚其擾，穿鞋與走路都痛，到童綜合醫院整形外科由洪振庭醫師診視後，確認患者因捲甲導致甲床嚴重變形，建議患者做局部皮瓣及甲床重建手術，先將趾甲移除及甲床完整掀起後，把變形的趾骨骨刺磨除，再設計局部皮瓣用以填充甲溝空腔，最後再將整形後的甲床與皮膚縫合，重建趾甲的正常結構。患者術後回診已行走正常，趾甲不再內捲生長。

2026-06-08 13:56