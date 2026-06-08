能不能喝手搖飲？醫：血糖正常不等於代謝安全 胰島素阻抗指標才是關鍵

不少人愛喝珍奶手搖飲，又擔心可怕的熱量及血糖飆高，醫師表示，能不能喝手搖飲，關鍵不在熱量，胰島素阻抗指標（HOMA-IR）才是關鍵 。

據知，HOMA-IR 是利用抽血檢驗的「空腹血糖」與「空腹胰島素」套用公式計算得出；一般人HOMA-IR指數標準為2以下，若超過 2.5就是警訊，代表嚴重胰島素阻抗，為糖尿病及心血管疾病高風險群。

衛生福利部新營醫院家醫科暨肥胖專科醫師翁靖惠解釋，傳統健檢只看空腹血糖，但「血糖正常不等於代謝安全」。在演變成糖尿病前5到10年，血糖可能看似正常，但體內胰臟其實早已過度代償。透過HOMA-IR，就能精準測出本身細胞對糖分代謝能力。

她指出，若本身胰島素敏感度良好，糖分能快速送進肌肉與肝臟轉化為能量。這類族群在下午偶爾來杯微糖、半糖珍奶，身體還能輕鬆應付，不易囤積脂肪。

反之，若本身細胞已產生阻抗、反應遲緩；為壓低血糖，胰臟必須爆肝分泌更多胰島素，這會強制開啟「脂肪瘋狂儲存」模式。這類人就算少吃、血糖正常，小肚子還是照樣消不掉。

翁靖惠說，HOMA-IR數值就是個人化代謝飲食指南；數值漂亮的人有本錢享受點心，數值超標的人，連喝含糖飲都是在對胰臟課重稅。

她指出，如果HOMA-IR數值已偏高，又戒不掉手搖飲，建議採取「聰明防禦策略」，用行為幫胰臟減壓：

1. 改在正餐後喝：嚴禁空腹喝含糖飲！改在富含蛋白質、膳食纖維的正餐後飲用，延緩糖分吸收速度。

2. 配料大換血：逐步將經糖漿蜜漬的珍珠、波霸，替換為愛玉、仙草、寒天等低熱量、高水分選項。

3. 喝完動起來：喝完切忌久坐。利用休息空檔散步或快走15到20分鐘，直接用肌肉收縮消耗血液中的糖分。

翁靖惠表示，新營醫院整合家醫科、肥胖專科與營養師團隊，為民眾提供精準代謝評估。想要知道自己喝珍奶「安全額度」是多少？歡迎門診諮詢。