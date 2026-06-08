外送工會：平台藉專法漲商家費用 籲公平會調查

外送工會今天表示，外送平台以外送專法為由，將調漲合作店家服務費，沒有留給商家任何實質選擇；呼籲公平會與相關單位應立即介入調查，釐清是否明顯違背外送專法的立法精神。

立法院今年初三讀通過「外送員權益保障及外送平臺管理法」，針對外送員、消費者及合作商家權益建立專法規範，並納入外送平台業者管理機制，盼促進外送產業健全發展。

全國外送產業工會今天發布聲明指出，Uber Eats近日以「美食外送商家服務費用調整通知」為題發信給合作店家，聲稱因應今年1月三讀通過、預計於7月中旬施行的外送專法，平台必須調整收費機制，以反映「重大成本變化」並維持營運效率。

信中直接宣布自今年7月21日起，全平台美食外送商家合作夥伴的抽成，將一次性調漲2.5個百分點，並設定「35%服務費率上限」作為包裝。工會認為，當平台已經握有流量入口、交易通路與用戶資料，商家根本沒有對等談判能力；今天可以先說35%，明天就可能是40%、50%；在缺乏實質監管與競爭制衡的情況下，費率是由平台決定。

除此之外，Uber Eats竟要求不同意調整的店家，必須在7月7日前主動寄信終止合作，否則就視為接受新費率，代表平台根本沒有留給商家任何實質選擇，只剩下「接受」或「退出」兩條路。

工會表示，對大型連鎖體系而言，或許尚能承受；但對中小店家來說，一旦退出平台，等同失去大量訂單來源，這種結構性依賴，早已不是自由市場，而是平台單方面的掌控生殺大權。

工會強調，外送專法的存在是為了建立秩序、矯正失衡、保障權益，而不是讓平台藉法牟利、藉勢壓人；呼籲公平會與相關單位應立即介入調查，釐清是否已明顯違背外送專法的立法精神。若主管機關此刻仍選擇沉默，等同默許平台把法律變成漲價工具。

工會並要求公平會應以最嚴格的滲透式實質審查標準，全面檢視Uber借殼Grab結合Foodpanda的併購案，以及徹底調查Grab和中國敏感企業之資料交換協議及運作，杜絕一切國安疑慮。一旦市場集中度持續升高，商家將更難議價，外送員將更難爭取合理條件，消費者也將失去選擇權。