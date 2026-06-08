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觀光署促200名日本旅行團遊澎湖 拓展澎湖國際觀光能見度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
澎湖遊客中心深度導覽，探索澎湖元宵乞龜文化特色。圖／觀光署提供
澎湖遊客中心深度導覽，探索澎湖元宵乞龜文化特色。圖／觀光署提供

為深耕日本旅遊市場並將澎湖推向國際舞台，交通部觀光署與澎湖觀光圈攜手合作，促成日本知名旅遊業者「阪急交通社」首次帶領近200位日本旅客展開為期3天2夜的深度海島行程，盼透過實地走訪澎湖特色景點與文化場域，讓日本旅客親身體驗澎湖獨特海島魅力與慢活氛圍。

交通通部觀光署、澎湖國家風景區管理處及澎湖觀光圈攜手合作，促成日本知名旅遊業者「阪急交通社」，首次於今年6月3日至5日，帶領近200位日本旅客展開為期3天2夜深度海島行程。

此次行程結合海上交通、文化聚落、地質景觀及海灣觀光等特色行程，包含參觀中央老街、澎湖遊客中心、菓葉灰窯、三仙塔、跨海大橋、大菓葉玄武岩、二崁聚落及小池角雙曲橋等代表性景點，旅客更親臨參與「2026澎湖國際海上花火節」活動，深入體驗澎湖自然景觀、人文歷史、熱鬧節慶與漁村聚落文化。

澎管處表示，去年日本來台人數超過148萬人次，為台灣重要的國際旅客來源，近年持續透過海外推廣、旅展行銷及踩線交流等方式深耕日本市場。此次合作的阪急交通社，在去年7月由觀光署邀請跨海蒞澎踩線，並由澎管處與澎湖觀光圈業者接待及交流，進一步促成此次近200位日本大型旅行團到訪澎湖，展現日本市場對澎湖旅遊產品的高度關注與發展潛力。

觀光署強調，澎湖擁有世界最美麗海灣、玄武岩地質景觀、漁村文化及豐富海洋觀光資源，具備發展日本旅遊市場之潛力。

本次阪急交通社大型團體訪澎，為觀光署駐外據點長期深耕日本市場，持續推動交流推廣及踩線考察的具體成果。盼透過此次大型旅行團實地走訪澎湖特色景點與旅遊環境，能提升日本旅客對澎湖旅遊品牌的認識，帶動更多日本旅客赴澎旅遊，拓展澎湖國際觀光能見度。

觀光署促成2026澎湖花火節阪急交通社之夜。圖／觀光署提供
觀光署促成2026澎湖花火節阪急交通社之夜。圖／觀光署提供

造訪二崁聚落體驗澎湖古厝文化特色。圖／觀光署提供
造訪二崁聚落體驗澎湖古厝文化特色。圖／觀光署提供

觀光署促成2026澎湖花火節日本阪急交通社之夜，絢麗花火點亮澎湖夜空。圖／觀光署提供
觀光署促成2026澎湖花火節日本阪急交通社之夜，絢麗花火點亮澎湖夜空。圖／觀光署提供

觀光署促成2026澎湖花火節日本阪急交通社之夜，透過涼傘表演展現澎湖特殊廟宇文化。圖／觀光署提供
觀光署促成2026澎湖花火節日本阪急交通社之夜，透過涼傘表演展現澎湖特殊廟宇文化。圖／觀光署提供

觀光 澎湖 觀光署

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