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嘉義東市場雞肉攤熬出國際美味 阿貴滴雞精勇奪世界品質評鑑金獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
團隊每個月都會在全台各地巡迴展售，總是吸引民眾駐足品嘗。圖／顏三貴提供
團隊每個月都會在全台各地巡迴展售，總是吸引民眾駐足品嘗。圖／顏三貴提供

嘉義東市場在地雞肉攤成功熬出國際頂級美味。在當地經營30年雞肉攤商的「阿貴滴雞精」，近年成功轉型，傳出捷報，旗下原味滴雞精一舉斬獲Monde Selection世界品質評鑑大賞國際品質金獎，以及iTQi國際風味評鑑所一星美味勳章。老闆顏三貴預計於明天親自飛往法國參加頒獎典禮，代表台灣傳統古法走向歐洲頒獎紅毯，將世界級金牌榮譽帶回地方。

顏三貴表示，這次要帶著大家的信任去法國領獎，這份在市場裡的默默堅持能驚動國外評審，是對品質的最高肯定。他說，當初因妻子在14年前懷孕時妊娠反應嚴重，在品嘗多款市售滴雞精後因口味不習慣，促使本身具備雞肉專業的家族團隊投入研發，堅持16小時不加一滴水，利用自家優質好雞慢火逼出精華。本身對雞肉特性非常了解的他，一口就能辨別產品是用仿雞、土雞或烏骨雞所製成，也能喝出產品是否添加水分，這項專業在當年轉化為研發動力，成功打造出純粹、無添加的私房料理。

家族團隊分工嚴密，由哥哥經營電宰廠把關源頭，顏三貴則負責滴雞精與燻水雞、烤雞等業務。團隊繼2023年以烏骨雞研發的「帝王滴雞精PLUS」首度獲得iTQi評選二星獎章後，2026年再度以土雞研發的「原味滴雞精」包辦雙重榮譽，從傳統市場攤位走向國際獎台。

除了深耕在地，團隊自疫情前便積極參與各地展覽。顏三貴表示，團隊每個月都會在全台各地巡迴展售，近期剛結束台北世貿的婦幼展。接下來本月中旬預計前往台中參展，6月下旬則將前往高雄與台北南港展覽館參與國際食品展。顏三貴出國期間，東市場門市與宅配服務皆照常運作，他並規畫在6月9日頒獎典禮當天透過社群平台進行法國即時連線，將國際榮耀畫面第一時間傳回台灣，與支持者共同見證傳統雞肉攤轉型國際金牌的歷程。

雖然來自傳統市場但滴出無添加頂級美味的滴雞精品質獲肯定，獲選「嘉市好店」參與食品展。圖／顏三貴提供
雖然來自傳統市場但滴出無添加頂級美味的滴雞精品質獲肯定，獲選「嘉市好店」參與食品展。圖／顏三貴提供

「阿貴滴雞精」旗下原味滴雞精一舉斬獲Monde Selection世界品質評鑑大賞國際品質金獎，以及iTQi國際風味評鑑所一星美味勳章。圖／顏三貴提供
「阿貴滴雞精」旗下原味滴雞精一舉斬獲Monde Selection世界品質評鑑大賞國際品質金獎，以及iTQi國際風味評鑑所一星美味勳章。圖／顏三貴提供

因愛妻懷孕投入研發，嘉義30年老字號雞肉攤顏三貴用古法滴雞精征服國際評審。圖／顏三貴提供
因愛妻懷孕投入研發，嘉義30年老字號雞肉攤顏三貴用古法滴雞精征服國際評審。圖／顏三貴提供

嘉義 雞精 金牌

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