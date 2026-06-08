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今傍晚17時起中度磁暴 衛星導航、無線電通訊恐中斷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今上午9時發布中度磁暴警示訊息，預估台灣時間6月8日17時起地磁擾動有明顯增強，預計持續影響約21小時。圖／中央氣象署提供
中央氣象署今上午9時發布中度磁暴警示訊息，預估台灣時間6月8日17時起地磁擾動有明顯增強，預計持續影響約21小時。圖／中央氣象署提供

中央氣象署今日上午9時發布中度磁暴警示訊息，預估台灣時間6月8日17時起地磁擾動有明顯增強，預計持續影響約21小時，最大規模達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)，衛星導航、無線電通訊恐中斷。

氣象署指出，太陽表面活躍區(AR4461)於6月6日發生1起M級長延時太陽閃焰，並皆伴隨著顯著的日冕物質拋射事件(CME)，預期於6月8日晚間通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風密度及風速明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約21小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)。

衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。電力系統方面，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

中央氣象署今上午9時發布中度磁暴警示訊息，預估台灣時間6月8日17時起地磁擾動有明顯增強，預計持續影響約21小時。圖／中央氣象署提供
中央氣象署今上午9時發布中度磁暴警示訊息，預估台灣時間6月8日17時起地磁擾動有明顯增強，預計持續影響約21小時。圖／中央氣象署提供

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