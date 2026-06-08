未來10天天氣五部曲 賈新興：這兩階段雨最大

一到夏天，除了冷氣電費暴增，另一場「居家惡夢」也悄悄開打，那就是喜愛潮濕高溫環境的「蟑螂大軍」正式開啟狂歡派對，不只低樓層遭殃，連住在高樓的人也紛紛崩潰直呼：「牠到底怎麼上來的？」舉凡家中隨手堆放的紙箱、牆角、櫃子縫隙、廚房流理台，都可能成為蟑螂秘密基地。 究竟該如何有效殲滅「小強」？成為近期網友熱烈討論的居家生存話題。而在眾多網友分享的「滅蟑神招」中，不少人點名會直接使用 Combat 威滅滅蟑產品，認為比起看到蟑螂才拿拖鞋追打，更有效的是「從源頭滅巢」。 不少網友分享，自己其實早就試過各種「民間滅蟑偏方」。有人選擇用肥皂水迎戰，但前提是得先「巧遇本尊」，還得眼明手快、精準噴灑，才有機會奏效。另一派網友則偏好蟑螂屋，認為操作方便、沒有刺鼻味道，不過也有不少人坦言「常常只有第一天有用，後面蟑螂根本繞路走。」至於水煙式殺蟲劑，雖被許多人視為「大掃除等級」的滅蟑神器，但使用前不只要全家撤離，還要提前收好餐具、食物和孩童用品，繁瑣準備讓不少家庭忍不住喊：「光想到就先累。」 也因此，近年越來越多消費者開始轉向偏好「放著就能處理」的餌劑型產品，希望不用滿屋追著小強跑，也能改善蟑螂反覆出

2026-06-08 09:44