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未來10天天氣五部曲 賈新興：這兩階段雨最大
今起梅雨滯留鋒面接近，加上西南風影響，台灣開啟長時間下雨模式。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，未來10天天氣五部曲，周二及周三強陣風、陣雨、雷雨全來，最不穩定；12到14日鋒面再影響，各地陣雨雷雨。
賈新興指出，今天鋒面接近・西南風增強，降雨序曲登場，留意午後對流發展，備好雨具。第二幕9到10日鋒面加上偏強西南風最不穩定，全台天氣極不穩定，強陣風、陣雨、雷雨全來，請注意安全。11日低壓帶南移，苗栗以南仍不穩定。12日到14日鋒面再影響，各地陣雨雷雨，降雨型態再起，連續長時間降雨累積效應持續，山區需特別留意。
至於15到17日鋒面前緣偏西南風降雨延續，維持偏西南風，南台灣持續下雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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