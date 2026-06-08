梅雨周正式登場 鋒面＋西南氣流聯手發威 下到發紫發白

梅雨滯留鋒面接近中，加上西南風影響，今起至少一周要防致災性大雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在西南季風進場打底後，睽違許久，結構最完整的梅雨鋒面即將於今天(8日)起南下台灣，並在台灣附近擺盪長達一周以上，配合持續輸送水氣的西南氣流，將迎來今年梅雨季以來最明顯、持續時間最長的一波降雨過程。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各國數值模式對於未來一周「雨很多」的看法相當一致，雖然實際最大雨區位置仍有差異，整體多雨局勢已大致確定，呼籲提前做好防汛準備。

最近雨會怎麼下？「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天西南風持續增強，加上梅雨鋒面逐漸靠近台灣，各地天氣變得非常不穩定，均有雷陣雨機會。北部、東部以中午到傍晚為主，需注意大雷雨。中部、南部、澎金馬全天容易下雨，伴隨大雨及陣風。

周二及周三：梅雨鋒面滯留台灣上空，西南氣流同時影響，容易激發強烈雷雨帶。各地容易下大雨，如果雷雨帶發展特別旺盛，需嚴防致災性的劇烈降雨。

󠀠周四：西南氣流減弱，梅雨鋒面稍稍南移，各地降雨緩和許多。北部吹著偏北風，短暫雨後多雲；中、南、東部迎風面，仍有下雨機會。

󠀠周五到周日(14日)：西南風再度增強，鋒面重返台灣上空，各地容易下大雨，如果雷雨帶發展特別旺盛，需嚴防致災性的劇烈降雨。鋒面位置每天都可能南北擺動，實際雨區及雨量分布仍會有所變化，必須密切追蹤。何時會結束？「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前初步預估可能要到17日以後，當太平洋高壓開始西伸增強，才有機會進入盛夏。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。