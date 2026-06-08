梅雨鋒面就在門口 粉專：今起降雨更明顯

梅雨滯留鋒面接近中，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，梅雨鋒面就在門口。今受梅雨鋒面接近及西南風增強的雙重影響，天氣比昨天還要來得不穩定；各地出現陣雨或雷雨的機率不但更高，降雨範圍也會擴大、降雨強度也會增強。

「林老師氣象站」表示，今中南部地區降雨較廣泛、持續，北部及宜蘭、花蓮地區也不定時會有間歇性陣雨發生。午後的熱力對流發展，將會更加明顯；降雨型態以短延時、強降雨的機會最大，延時也會因此而拉長，鋒面暖區的劇烈降雨愈晚愈加明顯。

要提醒特別注意的是，「林老師氣象站」說，中央氣象署已將今日環境影響關鍵的西南風，在明、後日（9日及10日）預測提升為西南氣流，直接躍升一個檔次，顯示這對天氣影響的程度與強度，將會更加嚴重且顯著。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。