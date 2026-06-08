梅雨滯留鋒面來了！今起一周防致災性大雨

今起梅雨滯留鋒面接近中，大雨一連多天。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日梅雨季第5波滯留鋒逐漸接近，配合西南季風盛行，大氣不穩定，對流增強、範圍漸擴大；明日、周三滯留鋒在台灣徘徊，強對流影響時間長、範圍續擴大；應特別注意其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及大量降雨致災。

今日各地區氣溫如下：北部23至32度、中部24至35度、南部24至34度及東部23至35度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周四滯留鋒略南移、北部短暫空檔、中南部仍有強對流發展。周五起至下周一(15日)滯留鋒又漸北移、強對流再威脅全台，期間皆有「西南季風」配合，為典型的「梅雨旺盛期」的變化，應持續慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及「致災性降雨」的威脅。

最新歐歐洲模式模擬，吳德榮說，下周二、三(16、17日)滯留鋒北移至北部海面，台灣仍在西南季風的範圍，型態雖已略改變，但還存在多雨的威脅。美國模式同時模擬已見分歧，各國模式超過10天的模擬，不確定性擴大，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。