凌晨1時13分東部海域規模4.2有感地震 花蓮鹽寮震度3級

你的理想AI廚房，現在就能測出來 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {iFrameResize({log: true}, '#frameid');}); 立即測驗，測出你的料理人格 AI時代，科技正逐步改變生活的每個細節，從通訊、交通到居家空間，都開始朝向更智慧、更貼近需求的方向進化。而每天陪伴家人三餐的廚房，也不再只是料理空間，而是影響生活品質與幸福感的重要場域。 當AI走進廚房，會為生活帶來什麼改變？ SAKURA 特別推出趣味互動測驗，只要短短一分鐘，就能測出你是哪一種廚房使用者。你是講求效率的「效率控」、重視家人健康的「守護型」，還是希望越輕鬆越好的「懶人型」？ 透過簡單測驗，不只能發現自己在料理過程中的隱藏痛點與生活需求，也能更了解適合自己的 AI KITCHEN 智慧廚房體驗。從料理、洗滌到收納，讓科技真正協助日常，讓下廚變得更輕鬆，也讓家的幸福感更加完整。 AI KITCHEN是什麼？從科技升級進化成更懂你的生活助手 AI KITCHEN不只是家電科技升級，更是一種重新思考廚房生活

2026-06-08 00:00