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凌晨1時13分東部海域規模4.2有感地震 花蓮鹽寮震度3級

聯合新聞網／ 台北訊

2026年6月8日凌晨1時13分44秒，臺灣東部海域再度發生有感地震。此次地震芮氏規模4.2，震源深度約24.2公里，屬於極淺層地震，震央位於花蓮縣政府東南東方約16.8公里的海域。根據中央氣象署監測資訊，最大震度出現在花蓮縣鹽寮，達到3級，周邊宜蘭縣、南投縣及臺中市亦感受到1級微弱搖晃。

最大震度3級地區:花蓮縣

此次花蓮鹽寮地區的3級震度屬於弱震，幾乎所有人都能感覺到搖晃，房屋內物品會有輕微晃動及聲響。這種程度震度提醒民眾注意居家安全，應檢查可能因搖晃鬆脫的家具或吊掛物，避免發生意外。建議發生地震時，室內民眾應保持冷靜，依循「趴下、掩護、穩住」的原則，躲避堅固家具下方以防物品掉落傷人。

最大震度1級地區:宜蘭縣、南投縣、臺中市

宜蘭、南投及臺中等地則感受到微震，搖晃較輕微，多數人在靜止狀態下方能察覺。此震度提醒地方政府與民眾持續關注地震動態，做好迅速應對的準備，尤其針對建築物耐震性進行檢查與維護。

此次地震雖無災情報告，但仍呼籲公眾持續提升防震意識。地震發生時應避免慌張奔跑，室內盡量遠離窗戶與高處物品。地震後務必檢查水、電、瓦斯管線是否安全，保持資訊通暢，並準備好應急物資以因應可能餘震。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

花蓮 地震 臺中

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