聽新聞
0:00 / 0:00
凌晨1時13分東部海域規模4.2有感地震 花蓮鹽寮震度3級
2026年6月8日凌晨1時13分44秒，臺灣東部海域再度發生有感地震。此次地震芮氏規模4.2，震源深度約24.2公里，屬於極淺層地震，震央位於花蓮縣政府東南東方約16.8公里的海域。根據中央氣象署監測資訊，最大震度出現在花蓮縣鹽寮，達到3級，周邊宜蘭縣、南投縣及臺中市亦感受到1級微弱搖晃。
最大震度3級地區:花蓮縣
此次花蓮鹽寮地區的3級震度屬於弱震，幾乎所有人都能感覺到搖晃，房屋內物品會有輕微晃動及聲響。這種程度震度提醒民眾注意居家安全，應檢查可能因搖晃鬆脫的家具或吊掛物，避免發生意外。建議發生地震時，室內民眾應保持冷靜，依循「趴下、掩護、穩住」的原則，躲避堅固家具下方以防物品掉落傷人。
最大震度1級地區:宜蘭縣、南投縣、臺中市
宜蘭、南投及臺中等地則感受到微震，搖晃較輕微，多數人在靜止狀態下方能察覺。此震度提醒地方政府與民眾持續關注地震動態，做好迅速應對的準備，尤其針對建築物耐震性進行檢查與維護。
此次地震雖無災情報告，但仍呼籲公眾持續提升防震意識。地震發生時應避免慌張奔跑，室內盡量遠離窗戶與高處物品。地震後務必檢查水、電、瓦斯管線是否安全，保持資訊通暢，並準備好應急物資以因應可能餘震。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。