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健保藥費再創新高 便秘藥用量第一

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

健保藥費逐年上升，根據衛福部健保署統計，一一四年健保總申報藥費達二六七七億元，占總額百分之廿八，平均每人使用健保藥費約一萬一千一百一十五元；健保給付藥物用量前三名，分別是緩解便秘用藥、降血壓與預防血栓藥品，反映超高齡社會，三高等慢性病醫療需求增加。

健保署統計，國人健保藥品使用量前五名，分別為「中美便通樂膜衣錠（番瀉葉）」 二點四億顆，作用為緩解便秘、「脈優錠五毫克」二點三億顆，作用為降血壓、「伯基腸溶微粒膠囊一○○毫克」二點一億顆，用於抗血栓、「瑞安愛舒疼錠五○○毫克」 一點九億顆，可止痛、「冠脂妥膜衣錠十毫克」一點八億顆，可降血脂。

癌症連續四十三年位居國人十大死因之首，癌藥費用也持續上升。近六年來癌藥申報金額，自一○九年三四七億元，增至一一四年四九六億元，增幅達百分之四十三。健保署醫審及藥材組參議張惠萍說，癌藥申報金額增加，主因是癌症新藥及擴增給付增加。

在罕見疾病用藥方面，健保署統計，一○九年至一一二年申報藥費前三名均為法布瑞氏症、龐貝氏症及黏多醣症，但因一一二年健保給付脊髓性肌肉萎縮症（ＳＭＡ）藥品，隨著給付條件放寬，ＳＭＡ排名從第九名，上升至一一四年第二名，申報藥費達十九點四億元。

年長者以三高等慢性疾病最多，為何緩解便秘藥品使用量最高？台大公衛學院教授陳秀熙分析，一是年長者使用的部分藥品有便秘的副作用，二是新冠疫情後，新冠病毒改變人體腸道菌叢，尤其許多年長者腸胃不適加重，讓腸胃用藥的用量增加。建議平時做好自我保健，調整生活習慣，降低用藥需求。

「應釐清哪些藥物為必要使用，那些可改善生活習慣來緩解不適。」醫改會執行長林雅惠說，番瀉葉類緩解便秘藥物，在歐美多屬指示藥或非處方藥，民眾也可透過增加膳食纖維、規律運動、調整生活習慣改善便秘，不宜長期依賴瀉藥。高齡者常合併多重慢性病，可能多重用藥，建議與醫師或藥師討論調整。

健保 健保署

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