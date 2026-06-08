梅雨旺盛期來了 各地防豪雨

滯留鋒面加上西南季風，今天起台灣進入典型「梅雨旺盛期」，未來一周各地都有降雨機率，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天南部及午後桃園以北地區慎防短延時豪雨，周二、周三雨勢最明顯，尤其中南部山區更可能出現豪雨以上降雨，屆時不排除啟動大規模劇烈豪雨作業。

曾昭誠說，今天西南風增強、鋒面接近，各地降雨機率提高，中南部整天有陣雨或雷雨，北部、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，花東則為多雲的天氣，午後各地仍有雷陣雨。

中南部以及午後的北部、宜蘭、花東山區有大雨發生機率，南部及午後的桃園以北地區則要注意短延時豪雨。

周二、周三為本周降雨最明顯的時候，西半部、宜蘭、花東山區持續有陣雨或雷雨，並有大雨及局部豪雨發生機率，中南部甚至恐出現豪雨等級以上降雨，氣象署屆時不排除啟動大規模劇烈豪雨作業，高頻率發布精準氣象情資；曾昭誠表示，預估這波滯留鋒面帶來的水氣，對全台水情都有相當大的助益。

周四鋒面南移至巴士海峽，是本周降雨相對較少的一天，但中南部仍有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生機率，其他地區則有局部短暫陣雨或雷雨。

周五至周日滯留鋒面再回到台灣附近，加上西南風持續影響，西半部、東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨至豪雨發生機率，天氣仍不穩定。

溫度部分，曾昭誠指出，儘管各地都有降雨機率，但受西南風影響，今天各地白天高溫仍有約卅至卅四度，感受悶熱，東南部甚至有焚風發生機率；周二至周日因降雨明顯，各地高溫略降到廿七至卅度，低溫也略降到廿二至廿五度。